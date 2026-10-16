SON DAKİKA | Bakan Gürlek açıkladı: 1 cinayet daha aydınlatıldı!

SON DAKİKA | Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İzmir'de 3 yıl önce işlenen bir cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Bakan Gürlek, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve kolluk birimlerinin titiz çalışmalarıyla bugüne kadar 61 dosyada 68 maktule ve 7 yaralıya ilişkin olayların aydınlığa kavuştuğunu belirterek, "Böylece bugüne kadar 61 dosyada 68 maktule ve 7 yaralıya ilişkin olayları aydınlığa kavuşturduk." dedi.

Bakan Gürlek, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; hiçbir cinayetin karanlıkta kalmaması, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve ailelerin adalet beklentilerinin karşılanması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizin titiz çalışmalarıyla İzmir'de 3 yıl önce işlenen bir cinayeti daha aydınlattık. Böylece bugüne kadar 61 dosyada 68 maktule ve 7 yaralıya ilişkin olayları aydınlığa kavuşturduk. 19 Eylül 2023 tarihinde İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda ağır yaralı hâlde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ömer Şenol'un dosyası yeniden ele alındı. Mevcut deliller ve iletişim kayıtları yeniden değerlendirildi. Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığımız ve JASAT ekiplerimizin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 15 Ekim 2026 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli ifadeleri ve yer gösterme işlemi sonucunda elde edilen yeni bulgularla soruşturma derinleştirildi. Dosyaya 4 şüphelinin daha dâhil edilmesinin ardından 4 şüpheli tutuklandı, 9 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturmayı titizlikle yürüten Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığımıza, JASAT ekiplerimize ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, faili meçhul dosyalardaki her bir delilin izini sürmeye, olayların tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için çalışmaya devam edeceğiz. Hiçbir cinayeti unutmayacak, hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız!"

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör