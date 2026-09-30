SON DAKİKA | Bakan Gürlek açıkladı: Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon! 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Son dakika... Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Soruşturmaların kapsamı mevcut fonlar ve şüphelilerle de sınırlı değildir. Spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketler ayrıntılı şekilde incelenmekte; kısa süre içerisinde olağan dışı oranlarda kazanç sağlayan kişi ve hesapların işlem geçmişleri, para hareketleri ve bağlantıları da araştırılmaktadır." dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Vatandaşımızın hakkı korunacak, piyasaları manipüle edenlere hukuk önünde hesap sorulacaktır" vurgusunu yaparak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoağan'ın, yatırımcı vatandaşlarımızın haklarının korunması ve sermaye piyasalarının güvenli ve sağlıklı işleyişinin güçlendirilmesi yönünde ortaya koyduğu irade nettir. Adalet Bakanlığı olarak, hukukun üstünlüğünden taviz vermeden vatandaşımızın hakkını korumak için üzerimize düşen bütün sorumlulukları kararlılıkla yerine getiriyoruz." ifadelerini kullandı.