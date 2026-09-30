Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Bakan Gürlek açıkladı: Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon! 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Giriş Tarihi: 30.09.2026 14:29 Son Güncelleme: 30.09.2026 14:43

SON DAKİKA | Bakan Gürlek açıkladı: Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon! 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Akın Gürlek, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturmalarında bugün 5’inci dalga operasyon gerçekleştirilmiş; 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir. Böylelikle bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217’ye ulaşmış; 56 şüpheli tutuklanmış, 88 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır." açıklamasında bulundu.

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SON DAKİKA | Bakan Gürlek açıkladı: Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon! 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı
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Son dakika... Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Soruşturmaların kapsamı mevcut fonlar ve şüphelilerle de sınırlı değildir. Spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketler ayrıntılı şekilde incelenmekte; kısa süre içerisinde olağan dışı oranlarda kazanç sağlayan kişi ve hesapların işlem geçmişleri, para hareketleri ve bağlantıları da araştırılmaktadır." dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Vatandaşımızın hakkı korunacak, piyasaları manipüle edenlere hukuk önünde hesap sorulacaktır" vurgusunu yaparak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoağan'ın, yatırımcı vatandaşlarımızın haklarının korunması ve sermaye piyasalarının güvenli ve sağlıklı işleyişinin güçlendirilmesi yönünde ortaya koyduğu irade nettir. Adalet Bakanlığı olarak, hukukun üstünlüğünden taviz vermeden vatandaşımızın hakkını korumak için üzerimize düşen bütün sorumlulukları kararlılıkla yerine getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek şunları kaydetti:

34 YENİ GÖZALTI KARARI, TOPLAM ŞÜPHELİ SAYISI 217'YE ULAŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturmalarında bugün 5'inci dalga operasyon gerçekleştirilmiş; 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir. Böylelikle bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217'ye ulaşmış; 56 şüpheli tutuklanmış, 88 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.

26 HİSSE SENEDİNDE HAREKETLER AYRINTILI ŞEKİLDE İNCELENİYOR

Soruşturmaların kapsamı mevcut fonlar ve şüphelilerle de sınırlı değildir. Spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketler ayrıntılı şekilde incelenmekte; kısa süre içerisinde olağan dışı oranlarda kazanç sağlayan kişi ve hesapların işlem geçmişleri, para hareketleri ve bağlantıları da araştırılmaktadır.

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"TMSF BÜNYESİNDE OLUŞTURULACAK FONA AKTARILMASINA YÖNELİK HUKUKİ SÜREÇLER İŞLETİLECEKTİR"

Piyasaları manipüle ederek vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecektir. Suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerlerinin, kanunun öngördüğü usuller çerçevesinde TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılmasına yönelik hukuki süreçler işletilecektir.

Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda; yatırımcı vatandaşlarımızın haklarını korumak, sermaye piyasalarımıza duyulan güveni tahkim etmek ve sorumluluğu bulunanların hukuk önünde hesap vermesini temin etmek için üzerimize düşeni kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz.

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