SON DAKİKA! Bakan Gürlek duyurdu: Üç faili meçhul dosya daha aydınlatıldı

Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, yıllardır sonuçlandırılamayan dosyalar yeniden inceleniyor. İzmir, Mersin ve Osmaniye'de yürütülen soruşturmalarda yeni deliller, tanık beyanları ve iletişim kayıtları doğrultusunda önemli adımlar atıldı.

İZMİR'DE 21 YILLIK DOSYADA 5 GÖZALTI



İzmir'in Menemen ilçesinde 2005 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Muharreme Oral'a ilişkin dosya yeniden açıldı. Aile bireyleri tarafından öldürüldüğüne yönelik gizli tanık beyanları ve şüphelilerin iletişim kayıtları değerlendirildi. Oral'ın bir kuyuya atıldığı iddiası üzerine 19 Ekim 2026'da operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Kayıp kadının cansız bedenine ulaşmak amacıyla yer altı görüntüleme ve tarama cihazlarıyla yürütülen çalışmaların sürdüğü bildirildi.

MERSİN'DE 10 YILLIK KAYIP DOSYASINDA 9 ŞÜPHELİ



Mersin'de 9 Ekim 2016'da kaçırıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Furkan Coşkun'un dosyası da yeniden incelendi. Tanık beyanları ve iletişim kayıtlarının değerlendirilmesiyle tanıklar ile şüpheliler arasında bağlantılar tespit edildi. 20 Ekim 2026'da 9 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerden 7'si gözaltına alınırken, 2'sinin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi. Coşkun'un akıbetinin ortaya çıkarılması için soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ, 4 METRE DERİNLİKTE KEMİKLER BULUNDU



Osmaniye'de 2016 yılında kaybolan Mehmet Çabuk'a ilişkin soruşturmada ise cezaevinde bulunan bir şüphelinin itirafı üzerine yeni bir aşamaya geçildi. Şüpheli, Çabuk'u 27 Ocak 2016'da öldürdüğünü ve bir evin bahçesine gömdüğünü söyledi. Şüphelinin yer göstermesi üzerine yapılan kazıda, beton zeminin yaklaşık 4 metre altında kemik parçalarına ulaşıldı. Kalıntılar, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

64 DOSYADA 71 CİNAYET AYDINLATILDI



Adalet Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar 64 dosyada 71 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldı. Yeni delillerin, teknik incelemelerin ve yıllar sonra ortaya çıkan beyanların değerlendirilmesiyle faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

"ADALETİN HAFIZASINI DİRİ TUTACAĞIZ"



Operasyonlara ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Yeni delillerin, teknik incelemelerin ve yıllar sonra ortaya çıkan beyanların sağladığı imkânlarla faili meçhul dosyaların üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, hakikatin izini sürmekten ve adaletin tecellisi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz. Adaletin hafızasını diri tutacak, hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız!" dedi.

Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yapıtğı paylaşımda şu ifadelere yer verdi...

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör