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Giriş Tarihi: 29.11.2023 12:06

Son dakika: Bakan Tunç'tan gizli fon dolandırıcılığı açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, futbol camiasının ve iş insanlarının dolandırıldığı yüksek gelir vaadeden gizli fona ilişkin 12 Ocak'ta ikinci duruşma olduğunu ifade ederek yargısal süreç neticesinde en doğru kararın çıkacağını dile getirdi.

Son dakika: Bakan Tunç’tan gizli fon dolandırıcılığı açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Futbol dünyasından ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu toplam 18 kişiyi 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL dolandırdığı gerekçesiyle 226 yıl hapsi istenen bankacı Seçil Erzan davasına ilişkin Bakan Tunç, ikinci duruşmanın 12 Ocak'ta gerçekleşeceğini belirtti.

Tunç, "7 sanık var 18 müşteki var bu iddianame İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi." dedi.

Yargının iddiaları araştıracağını dile getiren Tunç, "Kimler suçlu kimler suçsuz yargısal süreç neticesihde en doğru karar çıkacaktır." diye konuştu.

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Son dakika: Bakan Tunç'tan gizli fon dolandırıcılığı açıklaması
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