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Giriş Tarihi: 24.4.2025 15:12

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! Mersin merkezli 20 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin merkezli 20 ilde düzenlenen 'Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık' operasyonunda 182 şüphelinin yakalandığını 128'nin tutuklandığını açıkladı.

DHA
SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! Mersin merkezli 20 ilde ’yasa dışı bahis’ operasyonu

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin merkezli 20 ilde düzenlenen 'Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık' operasyonunda 182 şüphelinin yakalandığını 128'nin tutuklandığını açıkladı.

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SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! Mersin merkezli 20 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu
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