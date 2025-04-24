SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! Mersin merkezli 20 ilde ’yasa dışı bahis’ operasyonu

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin merkezli 20 ilde düzenlenen 'Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık' operasyonunda 182 şüphelinin yakalandığını 128'nin tutuklandığını açıkladı.
"Mersin'de Özel harekat ve Drone destekli Siber operasyonunda 128'i TUTUKLAMA"— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 24, 2025
Mersin merkezli 20 ilde "Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 182 şüpheli yakalandı.❗
Şüphelilerden;
⛔ 128'i TUTUKLANDI.
⛔ 40'ı hakkında… pic.twitter.com/cXIIGeOvfU