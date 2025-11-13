Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Balıkesir Sındırgı deprem ile sallandı! 13 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi
Giriş Tarihi: 13.11.2025 06:27 Son Güncelleme: 13.11.2025 06:30

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, son günlerde peş peşe yaşanan depremlerle sarsılıyor. Son olarak bölgede meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi ve vatandaşlarda panik yarattı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılan son depremler listesi, bölgedeki sismik aktivitenin devam ettiğini gösteriyor. Peki, az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Balıkesir, son dönemde artan sismik hareketlilikle gündemde. Özellikle Sındırgı merkezli son 4.7 büyüklüğündeki deprem, bölge halkının endişesini artırdı. Sabah saatlerinde kaydedilen bu önemli sarsıntı sonrasında, gözler hızla AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün paylaştığı verilere çevrildi. Bölgedeki vatandaşlar ve tüm Türkiye, Balıkesir son depremler listesini ve depremin derinliği ile merkez üssüne dair detayları öğrenmeye çalışıyor.

SON DAKİKA: BALIKESİR'DE DEPREM!

Balıkesir Sındırgı 4.7 büyüklüğünde sallandı. AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre saat 06.16'da meydana gelen sarsıntı yerin 12 km altında kaydedildi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Son dönemde bölgede peş peşe meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli verileriyle takip ediliyor. İşte, detaylar:

Büyüklük:4.7 (Mw)

Yer:Sındırgı (Balıkesir)

Tarih:2025-11-13

Saat:06:16:14 TSİ

Derinlik:12.31 km

Bu depremin ardından bölgede artçı olduğu düşünülen sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. İşte, son depremler:

