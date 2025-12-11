Haberler Yaşam Haberleri Son dakika! Balıkesir Sındırgı'da 4.9 büyüklüğünde deprem! AFAD açıkladı
Giriş Tarihi: 11.12.2025 10:13 Son Güncelleme: 11.12.2025 10:17

Son dakika! Balıkesir Sındırgı'da 4.9 büyüklüğünde deprem! AFAD açıkladı

Son dakika haber... Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Korkutan deprem çevre illerden de hissedildi.

Son dakika! Balıkesir Sındırgı’da 4.9 büyüklüğünde deprem! AFAD açıkladı
  • ABONE OL

Son dakika haberi... Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, depremle ilgili bilgilendirmede bulunurken çevre illerden de sarsıntı hissedildi.

AFAD, depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı. Saat 10.06'da gerçekleşen depremin derinliği 6.97 km olarak kaydedildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika! Balıkesir Sındırgı'da 4.9 büyüklüğünde deprem! AFAD açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz