Son dakika! Balıkesir Sındırgı’da 4.9 büyüklüğünde deprem! AFAD açıkladı

Son dakika haberi... Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, depremle ilgili bilgilendirmede bulunurken çevre illerden de sarsıntı hissedildi.

AFAD, depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı. Saat 10.06'da gerçekleşen depremin derinliği 6.97 km olarak kaydedildi.