SON DAKİKA: Balıkesir’de işçi servisi kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var!

Kaza, sabah saat 08.15 sıralarında Bandırma- Gönen yolu Taştepe mevkiinde meydana geldi. Birçoğu kadınlardan oluşan işçileri taşıyan ait işçi servis otobüsü, rampadan inerken ıslak zeminde kayarak yolun dışına çıktı. Otobüs, yol kenarında şarampole devrildi. Kazaya şahit olan çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Sağlık ekibi ve Jandarma sevk edildi.

Balıkesir'de servis aracı devrildi: 4'ü ağır 26 yaralı | Video







Yaralıların ilk müdahalesi olay yerinde yapılırken 4 kişinin durumunun ağır olduğu tespit edildi. Yaralılar ambulanslarla Gönen Devlet Hastanesi ile Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun kritik olduğu ve 1 kadın işçinin entübe edildiği öğrenildi. Jandarma Kazayla ilgili soruşturma başlattı.