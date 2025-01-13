Balıkesir'de servis aracı devrildi: 4'ü ağır 26 yaralı | Video
Balıkesir'in Gönen ilçesinde servis aracı yağışlı havada kaza yaptı. Kazada 4'ü ağır 26 kişi yaralandı.
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