Balıkesir'de servis aracı devrildi: 4'ü ağır 26 yaralı | Video 13.01.2025 | 09:42 Balıkesir'in Gönen ilçesinde servis aracı yağışlı havada kaza yaptı. Kazada 4'ü ağır 26 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Taştepe mevkinde Adin isimli fabrikaya ait işçileri taşıyan servis aracı yağışlı havada kaza yaptı. 10 S 28088 plakalı servis aracının kontrolü kaybederek devrilmesinin ardından yol ulaşıma kapandı. Olay yerine çok sayıda 112 ekibi sevk edilirken, 4'ü ağır 26 işçi yaralandı. Yaralılar Gönen ve Bandırma ilçelerinde bulunan hastanelere kaldırılırken, ulaşım tek şeritten sağlandı.