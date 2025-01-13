Video Yaşam Balıkesir'de servis aracı devrildi: 4'ü ağır 26 yaralı | Video
Balıkesir'de servis aracı devrildi: 4'ü ağır 26 yaralı | Video

Balıkesir'de servis aracı devrildi: 4'ü ağır 26 yaralı | Video

13.01.2025 | 09:42

Balıkesir'in Gönen ilçesinde servis aracı yağışlı havada kaza yaptı. Kazada 4'ü ağır 26 kişi yaralandı.

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Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Taştepe mevkinde Adin isimli fabrikaya ait işçileri taşıyan servis aracı yağışlı havada kaza yaptı. 10 S 28088 plakalı servis aracının kontrolü kaybederek devrilmesinin ardından yol ulaşıma kapandı. Olay yerine çok sayıda 112 ekibi sevk edilirken, 4'ü ağır 26 işçi yaralandı. Yaralılar Gönen ve Bandırma ilçelerinde bulunan hastanelere kaldırılırken, ulaşım tek şeritten sağlandı.
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