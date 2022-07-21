Biraz önce şiddetli bir deprem Balıkesir ve İstanbul çevresinde hissedildi! Yurt dışı kaynaklı verilere bakıldığında depremin 4.6 şiddetinde olduğu gösteriliyor. Balıkesir'in Gönen ilçesinde yaşanan depremde henüz bir can veya mal kaybı bulunmuyor. Deprem çevre illerden de şiddetli bir şekilde hissedildi. İşte Kandilli ve AFAD ile son depremler listesi!