Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA DEPREM BALIKESİR'DE MEYDANA GELDİ! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi! 21 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!
Giriş Tarihi: 21.7.2022 19:32 Son Güncelleme: 21.7.2022 19:32

SON DAKİKA DEPREM BALIKESİR'DE MEYDANA GELDİ! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi! 21 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

İstanbul ve Balıkesir'de son dakika deprem yaşandı. Balıkesir'in Gönen merkezli depremde şu an ölen ve yaralanan var mı bilinmiyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre deprem 4.6 şiddetinde. Kuzey Marmara fay hattında meydana gelen deprem olası Büyük İstanbul Depremini hatırlatıyor. İşte son dakika son depremler listesi

SON DAKİKA DEPREM BALIKESİR’DE MEYDANA GELDİ! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi! 21 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Biraz önce şiddetli bir deprem Balıkesir ve İstanbul çevresinde hissedildi! Yurt dışı kaynaklı verilere bakıldığında depremin 4.6 şiddetinde olduğu gösteriliyor. Balıkesir'in Gönen ilçesinde yaşanan depremde henüz bir can veya mal kaybı bulunmuyor. Deprem çevre illerden de şiddetli bir şekilde hissedildi. İşte Kandilli ve AFAD ile son depremler listesi!

BALIKESİR DEPREMİ SON DAKİKA

Yurt dışı kaynaklı veriler depremin 4.9 şiddetinde olduğunu gösteriyor.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ ŞİDDETİNDE?

Yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarına ilişkin verilere aşağıda yer alan linklere tıklayarak erişebilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA DEPREM BALIKESİR'DE MEYDANA GELDİ! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi! 21 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!
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