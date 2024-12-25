Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Balıkesir’deki patlamada 10 kişi gözaltında!
Giriş Tarihi: 25.12.2024 14:39 Son Güncelleme: 25.12.2024 15:02

SON DAKİKA: Balıkesir’deki patlamada 10 kişi gözaltında!

Son dakika: Balıkesir’deki patlamada 10 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Tunç, “Soruşturma tüm yönleriyle devam ediyor” dedi.

SON DAKİKA: Balıkesir’deki patlamada 10 kişi gözaltında!

Son dakika: Balıkesir'de 11 kişinin ölümü ve 7 kişinin yaralanmasına neden olan patlamayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup bir Başsavcı vekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı ile patlamanın nedenini belirlemek amacıyla uzman 5 kişilik bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini duyurmuştu. Bakan Tunç bugün yaptığı açıklamada patlamayla ilgili 10 kişinin gözaltına alındığını, soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

OTOPSİ İŞLEMLERİ DE TAMAMLANDI

Öte yandan Karesi ilçesine bağlı kırsal Kavaklı Mahallesi'nde, dün sabah saatlerinde, özel bir firmaya bağlı faaliyet gösteren mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümündeki patlamada hayatını kaybeden 11 kişinin cansız bedenleriyle ilgili Bursa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemler gece boyunca devam etti.

AFAD, UMKE, polis ve jandarma ekipleri Bursa Adli Tıp Kurumu önünde hazır bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de acılı aileleri yalnız bırakmadı.

Vefat edenlerin yakınlarından alınan DNA örnekleriyle eşleştirilen cenazeler, morg önünde bekleyen cenaze araçlarına konuldu.

Yakınlarına teslim edilen 11 kişinin cansız bedeni Balıkesir'e gönderildi.

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SON DAKİKA: Balıkesir’deki patlamada 10 kişi gözaltında!
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