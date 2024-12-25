SON DAKİKA: Balıkesir’deki patlamada 10 kişi gözaltında!

Son dakika: Balıkesir'de 11 kişinin ölümü ve 7 kişinin yaralanmasına neden olan patlamayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup bir Başsavcı vekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı ile patlamanın nedenini belirlemek amacıyla uzman 5 kişilik bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini duyurmuştu. Bakan Tunç bugün yaptığı açıklamada patlamayla ilgili 10 kişinin gözaltına alındığını, soruşturmanın sürdüğünü söyledi.