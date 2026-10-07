SON DAKİKA! Başakşehir’de okula bıçakla gelip 1 çocuğu öldüren ve 7 çocuğu yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi

Olay, dün sabah saat 08.40 sıralarında Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre F.M., evinden aldığı bıçakla ve üzerinde öğrenim gördüğü okulun üniformasıyla okul binasına girdi.

8 ÖĞRENCİ YARALANDI

Okulda yaşanan arbede sırasında F.M.'nin elindeki bıçakla saldırması sonucu yaşları 10 ile 13 arasında değişen 8 öğrenci yaralandı. Yaralanan Z.E.B. (10), L.B. (11), M.M.K. (11), Y.D. (10), Z.K. (10), E.Ş. (13), R.Ç. (11) ve Eslem Sare Bulut (10) yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerinin bazılarının hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Hastanede tedavi gören öğrencilerden Eslem Sare Bulut'un hayatını kaybettiği öğrenildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA



Saldırıyı gerçekleştiren F.M., ve anne babası polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. F.M.'nin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği öğrenilirken anne babasının adliyedeki işlemleri sürüyor.