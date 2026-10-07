Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA! Başakşehir’de okula bıçakla gelip 1 çocuğu öldüren ve 7 çocuğu yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi
Giriş Tarihi: 7.10.2026 15:44

SON DAKİKA! Başakşehir’de okula bıçakla gelip 1 çocuğu öldüren ve 7 çocuğu yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Başakşehir’de başka bir okulda eğitim gören F.M. (15), girdiği ortaokulda 8 öğrenciyi bıçaklayarak yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, F.M. gözaltına alındı. Yaralılardan 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Konuyla ilgili gözaltına alınan şüpheli F.M. İle anne babası işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA! Başakşehir’de okula bıçakla gelip 1 çocuğu öldüren ve 7 çocuğu yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi
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Olay, dün sabah saat 08.40 sıralarında Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre F.M., evinden aldığı bıçakla ve üzerinde öğrenim gördüğü okulun üniformasıyla okul binasına girdi.

8 ÖĞRENCİ YARALANDI

Okulda yaşanan arbede sırasında F.M.'nin elindeki bıçakla saldırması sonucu yaşları 10 ile 13 arasında değişen 8 öğrenci yaralandı. Yaralanan Z.E.B. (10), L.B. (11), M.M.K. (11), Y.D. (10), Z.K. (10), E.Ş. (13), R.Ç. (11) ve Eslem Sare Bulut (10) yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerinin bazılarının hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Hastanede tedavi gören öğrencilerden Eslem Sare Bulut'un hayatını kaybettiği öğrenildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Saldırıyı gerçekleştiren F.M., ve anne babası polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. F.M.'nin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği öğrenilirken anne babasının adliyedeki işlemleri sürüyor.

#İSTANBUL #BAŞAKŞEHİR
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SON DAKİKA! Başakşehir’de okula bıçakla gelip 1 çocuğu öldüren ve 7 çocuğu yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi
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