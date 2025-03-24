Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabineyi topluyor: Gündemde İBB ve Ekrem İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk soruşturması var
Giriş Tarihi: 24.3.2025 11:53 Son Güncelleme: 24.3.2025 12:01

SON DAKİKA… Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabineyi topluyor: Gündemde İBB ve Ekrem İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk soruşturması var

SON DAKİKA… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni toplayacak. Beştepe’de gerçekleştirilecek olan toplantıda birçok konu masaya yatırılacak. Gündemde CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile belediyeye yönelik yolsuzluk soruşturmaları olacak. Öte yandan İmralı çağrısı ve sonrasındaki gelişmeler değerlendirilecek. Öte yandan Ramazan Bayramı tatili de toplantıda kararlaştırılacak.

MEHMET FAHRİ ÖZKAN MEHMET FAHRİ ÖZKAN
SON DAKİKA… Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabineyi topluyor: Gündemde İBB ve Ekrem İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk soruşturması var

SON DAKİKA… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Kabine'sini toplayacak. Milyonların merakla beklediği toplantıda hem küresel gündemden hem de iç gündemden birçok konu masaya yatırılacak.

GÜNDEMDE TERÖR, İBB'NİN YOLSUZLUK OPERASYONU VE BAYRAM TATİLİ VAR

Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek kabinede, terörsüz Türkiye adımları, önceki gün karara bağlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve İBB'ye yönelik hukuki süreÇ ile Ramazan Bayramı tatiline ilişkin tatil günü sayısının gündemde yer alması bekleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MASADA OLACAK

Terörsüz Türkiye konusunda İmralı çağrısı sonrası, terör örgütlerinin kendilerini feshetmesi ve silah bırakması bekleniyordu. Ancak örgüt sadece ateşkese ilişkin açıklama yapmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz gerekeni yaptık, sıra silah bırakmada" diyerek örgütün atması gereken adımlara yönelik mesaj vermişti. Kabine Toplantısında ise sürecin ilerleyişinin masaya yatırılması bekleniyor.

EKREM İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANMASI VE YOLSUZLUK SORUŞTURMASI DA GÜNDEMDE

Kabine Toplantısı'nda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması da masaya yatırılacak. Toplantıda, dün tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile İBB'ye yönelik süren hukuki sürecin gündeme gelmesi bekleniyor.

BAYRAM TATİLİ İÇİN GÖZLER KABİNEDE

Ramazan Bayramın'a ilişkin tatil süresinin de Kabine Toplantısı ile belirlenmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl bayram tatiline 9 güne uzatılmıştı. Bu yıl ise bayramın hafta sonu ile birleşmesi nedeniyle gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi.

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SON DAKİKA… Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabineyi topluyor: Gündemde İBB ve Ekrem İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk soruşturması var
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