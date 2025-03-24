SON DAKİKA… Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabineyi topluyor: Gündemde İBB ve Ekrem İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk soruşturması var

BAYRAM TATİLİ İÇİN GÖZLER KABİNEDE

Ramazan Bayramın'a ilişkin tatil süresinin de Kabine Toplantısı ile belirlenmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl bayram tatiline 9 güne uzatılmıştı. Bu yıl ise bayramın hafta sonu ile birleşmesi nedeniyle gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi.