Son dakika: Bayramda hava durumu nasıl olacak? İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı! Saat verildi

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra batı kesimleri, akşam saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 16

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatler ile akşam ve ve gece saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 17

Erzurum: Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 15

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 23