SON DAKİKA - Bedelli askerlik ücreti belli oluyor! Temmuz zammı sonrası 2022 bedelli ücreti ne kadar oldu?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ BELLİ OLUYOR!

Memur ve memur emeklisi zammına göre her altı ayda bir belirleniyor. ÜİK'in haziran ayı enflasyon oranlarını açıklamasından sonra memur zam oranı belli oldu. Böylece memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile birlikte toplam zam oranı 41,85 oldu. Buna göre yakında bedelli askerlik ücreti 2022 belli olacak.

Bedelli askerlik affına ilişkin yasa Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yoklama kaçağı ve bakaya durumundaki 550 bin kişi bedelli askerlikten yararlanabilecek. Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar için bedelli askerlik imkanı yasalaştı. Özel şartlar ve bedelli ücreti Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacak.

Çeşitli sebeplerle dövizle askerliğini tamamlayamayanlara da yeni bir fırsat tanınacak.

Bir takvim yılında 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanlar da kapsam içine alınacak. Genelkurmay Başkanı'nın yaş haddi 72'ye yükseltildi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen yasayla, Genelkurmay Başkanı'nın yaş haddi birer yıllık süreyle 72'ye yükseltilecek.

Harekat veya yurt dışı operasyon görevleri nedeniyle astsubaylık sınavına katılamayan uzman erbaşlara ek sınav hakkı tanınacak.

Astsubaylar da artık 9'uncu derece 1'inci kademe yerine 9'uncu derece 2'nci kademeden göreve başlayacak.