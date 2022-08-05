Son dakika: Beşiktaş JK yöneticisine silahlı saldırı

"SALDIRI KEŞİFLE YAPILDI" İDDİASI...

İddialara göre; Umut Tahir Güneş hastaneye kaldırılarak tedavi edildi. Saldırıdan önce önce keşif yapan silahlı saldırgan; Umut Tahir Güneş'in geçiş yapacağı güzergaha pusu attı ve arabasıyla o noktadan geçen Umut Tahir Güneş'e ateş etti. Umut Tahir Güneş yaralanırken; silahlı saldırgan ise yol kenarında bulunan ormanlık alana doğru kaçarak kayıplara karıştı. Ormanlık alanda inceleme yapıldı. Olayı aydınlatmak üzere geniş kapsamlı çalışma başlatan İstanbul Emniyeti; olayı gerçekleştiren saldırganı yakalamak için inceleme başlattı.