Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
Giriş Tarihi: 16.11.2023 18:22 Son Güncelleme: 16.11.2023 18:26

SON DAKİKA | Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı

Son dakika haberi... Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişi İstanbul istikameti, heyelan riski nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.

SON DAKİKA | Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı

Son dakika haberi... Bölgede sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışın ardından otoyolun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli çıkışından yaklaşık 1 kilometre sonra yol kenarında ufak çapta akmalar meydana geldi.

TRAFİĞE KAPATILDI

Söz konusu alanda heyelan riski bulunduğunu belirleyen Karayolları ekipleri, Bolu Dağı Tüneli girişinden trafiği kapattı.

Polis ekipleri, sürücüleri tünel girişinden Ankara istikametine çevirirken, Abant Kavşağı'na konan ışıklı tabelalarla trafik D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

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SON DAKİKA | Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
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