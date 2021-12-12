Son dakika: Büyükçekmece’de TIR yoldan çıktı, askıda kaldı

Buna benzer kazalar oluyor. Yaklaşık bir ay önce bir aracın uçtuğunu gördüm bugün geldim yine aynı tablo ile karşılaştım. Yetkililerin yoldaki bu sorunu çözmeleri gerekiyor. Bu kazada da büyük bir ses duyduk dışarı çıktık bu vahşet tablo ile karşılaştık." diye konuştu.