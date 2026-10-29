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Giriş Tarihi: 29.10.2026 13:10

SON DAKİKA... Çanakkale'de gizemli olay! Sahilde kayalıklara vurmuş erkek cesedi bulundu

SON DAKİKA... Çanakkale'de sahilde kayalıklara vurmuş erkek cesedi bulundu.

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SON DAKİKA... Çanakkale’de gizemli olay! Sahilde kayalıklara vurmuş erkek cesedi bulundu
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Olay, saat 11.30 sıralarında Eski Balıkhane Sokak'ta bulunan eski feribot iskelesindeki kayalıklarda meydana geldi. Çevredekiler, sahil kesiminde kayalıklara vurmuş bir ceset olduğunu fark ederek ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Gelen Sahil Güvenliğe bağlı dalgıçlar tarafından denizdeki erkek cesedi çıkarıldı. Savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından ceset Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin inceleme devam ediyor.

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#ÇANAKKALE #SAHİL GÜVENLİK

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SON DAKİKA... Çanakkale'de gizemli olay! Sahilde kayalıklara vurmuş erkek cesedi bulundu
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