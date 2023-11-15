SON DAKİKA | Candan kardeşlerin gözaltı olayında şok detaylar: Soruşturmada ünlülerin doğum doktoru çıktı!

Son dakika haberi: Ucuza araç sattıklarını söyleyerek dolandırıcılık yapan ve güven kazanmak için mağdurlarla yaptıkları görüşmelere Bahar ve Nihal Candan kardeşleri de çağırdığı iddia edilen soruşturmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre, düzenlenen operasyonda Nihal ve Bahar Candan kardeşlerle birlikte İsrafil S. adlı kişi de Kars'ta gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi.