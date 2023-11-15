SON DAKİKA | Candan kardeşlerin gözaltı olayında şok detaylar: Soruşturmada ünlülerin doğum doktoru çıktı!

Son dakika haberi: Ucuza araç sattıklarını söyleyerek dolandırıcılık yapan ve güven kazanmak için mağdurlarla yaptıkları görüşmelere Bahar ve Nihal Candan kardeşleri de çağırdığı iddia edilen soruşturmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre, düzenlenen operasyonda Nihal ve Bahar Candan kardeşlerle birlikte İsrafil S. adlı kişi de Kars'ta gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi.
KRİTİK İSİM DOĞUM DOKTORU ÇIKTI
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, çeteyle bağlantılı olduğu iddia edilen bir isim ortaya çıktı. İstanbul'da ünlü isimlerin kadın doğum doktoru olan Refik Ersin E.'nin soruşturma kapmasında arandığı öğrenildi. Çeteyle bağlantılı birçok kişinin dolandırılmasını sağladığı iddia edilen doktorun yurt dışına kaçtığı belirtildi.
ŞİKAYETÇİLER ARTTI
Yapılan soruşturma kapmasında Eylül ayında 3 şikayetçi ve 25 mağdur dosyada yer aldı. İddiaya göre; İstanbul'da kliniği olan doktor Refik Ersin E. , Kars'tan gözaltına alınan İsrafil S. isimli tanıdığına çetenin sattığı sözde ucuz araçlardan birini sattı. Ardından İsrafil S.'den Kars'tan alıcı bulunması istendi. İddialara göre İsrafil S., çeteye müşteri bularak bulduğu kişiler üzerinden yüzdelik aldı.
DOKTOR ARANIYOR
Artan şikayetler ve polis tarafından tespit edilen mağdurların tek tek ifadeleri alınmaya devam ediliyor. Ayrıca gözaltına alınan Bahar ve Nilah Candan kardeşlerin ifadelerinin alınmasına devam ediliyor. Gözaltındaki 3 şüphe yarın adliyeye gönderilecek. Soruşturmada adı geçen doktor Refik Ersin E. ise polis tarafından aranıyor