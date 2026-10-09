SON DAKİKA... Çeşme Belediyesi’nde rüşvet konuşmaları deşifre oldu! 11 şüpheli hakkında tutuklama talebi: Bir havuz var, hepsi paylaşıyor

"BİR MİLYON İKİ MİLYON ÜÇ MİLYON İSTEMİŞ"

Kayıtlarda Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emrecan Durmaz'ın da adı da para taleplerine ilişkin konuşmalarda geçti. Kişi 1'in, işin çözümü için ne kadar ücret talep edilebileceğini sorması üzerine Kişi 3'ün, "Bir bakmışsın bir milyon, iki milyon istemiş, bir bakmışsın üç milyon istemiş" dediği duyuldu. Aynı görüşmelerde, işin gerçekleşmesi hâlinde toplam maliyetin 2-3 milyon liradan aşağı olmayabileceği ifade edildi. Kişi 2'nin, "Sizin bu iş olacak olursa sizin maliyetin gene 2-3 milyondan aşağı olmaz" sözlerine karşılık Kişi 1'in, "Vallahi iyi, biz razıyız" dediği kayıtlara yansıdı. Konuşmanın devamında Kişi 2'nin, "1 milyon bize yazarsınız" ifadesini kullandığı, Kişi 1'in ise işin çözülmesi hâlinde anlaşabileceklerini belirttiği görüldü.