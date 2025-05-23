Savcı Yavuz Engin’i makamında tehdit etmişlerdi: 14 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı

Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin soruşturma devam ederken savcı Yavuz Engin makamında Mustafa Kemal Zengin tarafından tehdit edilmiş o görüntüler çok konuşulmuştu. Zengin'in yanında avukat Aylin Arslantatar da yer almıştı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Mustafa Kemal Zengin ve Aylin Arslantatar tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Başsavcılık tarafından derinleştirilerek yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan fezlekede 14 şüpheli yer aldı.





SİLAHLI ÖRGÜT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLDİ



Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'e yönelik suikast eylemi hazırlığında olduğu tespit edilen örgütün, bu kapsamda her türlü imkan ve kabiliyeti olduğu, kamu kurum ve kuruluşları ile irtibatlı olup kamu görevlilerinden teknik bilgi ve destek alabilen, el bombası, çelik yelek, mermi, fişek, tabanca ve diğer ateşli silahları bulundurabilen ve temin etme kabiliyeti olan silahlı, her türlü ulaşım aracı bulunduran, temin etme kabiliyeti olan, bünyesine kazandırdığı ve özel şirketlerde çalışan üyelerinden teknik bilgi ve destek alabilen örgütün, silahlı hafiyelik örgüt olduğu değerlendirildi.

YAVUZ ENGİN'İ SOSYAL MEDYADAN ARAŞTIRMIŞ



Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kendisini emekli müşteşar olarak tanıtan Mustafa Kemal Zengin'in yenidoğan çetesi davasında tutuklu bulunan Tuğçe Toptemel'in serbest bırakılması maksadıyla soruşturma savcısı Yavuz Engin'in tehdit edilmesi olayının organizesini yaptığı, suç örgütüne hukuki destek sağlayan Aylin Aslantatar ile birlikte Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in makam odasında kendisini ve ailesinin tehdit ettiği, Tuğçe Toptemel'in serbest bırakılmadığı takdirde Engin ve ailesine yönelik öldürme, silahlı saldırı tarzında eylemler gerçekleştirilebileceği yönünde tehdit edilmesi olayını organize ettiği, Cumhuriyet Savcısının makamından çıktıktan sonra Baki Çelik, İsmail Koşar, Yavuz Çelik ve Mustafa Gür isimli örgüt üyesi şüpheliler ile buluşması değerlendirilğinde suç örgütünün lideri olduğu ve suç örgütünü yönettiği tespit edildi. Örgüt lideri Mustafa Kemal Zengin'in eyleme geçmeden önce dijital materyal incelemesi uzman bilirkişi raporu kayıtlarında savcı Yavuz Engin'in sosyal medya üzerinden kişisel veri ve bilgilerini araştırdığı ve bu kayıtların daha sonra silindiği saptandı.