SON DAKİKA | CHP Belediyeciliği Maltepe’deki felaketin baş sorumlusu: Takoz siyaseti facia getirdi

Son dakika haberi... Türkiye ve İstanbul özelinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde hükümet ve AK Partili ilçe belediyelerinin kentsel dönüşüm çalışmaları her geçen gün hız kazanırken kentteki dönüşüme takoz siyaseti yapan CHP-Yeni Parti zihniyeti her yıl yeni acı tablolar eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'in yönetim kurulu başkanlığını yaptığı dönemde TMMOB Şehir Plancıları Odası 4 ilçede 13 dava, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li siyasetçiler de 5 ilçedeki dönüşüm projelerine karşı toplam 43 dava açtı. İBB'nin deprem bütçesi ise toplam bütçesine göre her geçen yıl azalırken 100 bin konutun dönüşüm vaadi ise tamamen unutuldu.
Maltepe'deki kentsel dönüşüm teklifi ise 'Nüfusu artırır' gerekçesiyle İmamoğlu yönetimi tarafından reddedildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümet ve AK Partili ilçe belediyeleri kentsel dönüşüme her geçen gün hız verirken, CHP'li siyasetçiler ise siyasi rantları uğuruna vatandaşların kentsel dönüşüm ile depreme ve afetlere karşı güvenli binalara, dairelere geçmesini engelliyor. Maltepe Cevizli Mahallesi'nde önceki gün 7 katlı binanın ilk 3 katında meydana gelen yapısal çökme sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise enkazdan çıkarılarak tedavi altına alındı. Yaşanan acı olay, riskli yapıların yenilenmesinin ve vatandaşların depreme dayanıklı binalarda yaşamasının önemini bir kez daha ortaya koydu.
DÖNÜŞÜM ENGELLENDİ
Ancak, dönüşümün önündeki en büyük engelin CHP-Yeni Parti olduğu bir kez daha gün yüzüne çıktı. Yapı stoku bakımından riskli ilçeler arasında gösterilen Maltepe'de, dönüşümü teşvik amacıyla 2024 yerel seçimleri sürecinde önerge sunuldu. Seçimlerin ardından Maltepe Belediye Başkanlığı görevine gelen CHP'li Esin Köymen tarafından söz konusu karar İBB'ye gönderildi. İBB ise nüfus artışı ihtimalini gerekçe göstererek meclis kararını reddetti. Köymen ise İBB'nin bu kararına karşı çıkmadı. Böylece dönüşümü teşvik amacıyla alınan tavsiye kararı uygulamaya geçirilemeden engellendi. Köymen, üç dönem TMMOB İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. Köymen'in bu görev döneminde TMMOB Şehir Plancıları Odası, İstanbul Esenler'de 2, Gaziosmanpaşa'da 7, Tuzla'da 2 ve Beyoğlu'nda 2 kentsel dönüşüm projelerinin iptali amacıyla toplam 13 dava açtı.
5 İLÇEDE 43 DAVA
CHP-Yeni Partililer tarafından 5 ilçedeki kentsel dönüşüm projelerine karşı toplam 43 dava açıldı.
Gaziosmanpaşa'da CHP'li belediye meclis üyeleri kentsel dönüşüm çalışmalarının durdurulması amacıyla 9 dava açtı.
Esenler'de devam eden ve 60 bin konutu kapsayan Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesine dönemin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dava açtı.
Tuzla'da İBB ve CHP'li meclis üyeleri kentsel dönüşüm projelerinin durdurulması ve iptali amacıyla toplam 8 dava açtı.
Beyoğlu'nda ise Tarlabaşı, Örnektepe ve Okmeydanı'ndaki kentsel dönüşüm projelerine karşı 7 dava açılırken davalar nedeniyle projeler yıllarca geciktirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın örnek gösterdiği Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerindeki kentsel dönüşüm çalışmaları da yargıya taşındı. Üsküdar'daki dönüşüm projelerine karşı 10 ayrı dava açıldı.
Beykoz Tokatköy'deki kentsel dönüşüm sürecinde de gerginlikler yaşandı. Bazı sol parti ve örgütlerin de dahil olduğu süreçte yola barikat kuruldu.
YIKIM KARARI UYGULANMADI FELAKET YAŞANDI
İstanbul Maltepe'de 5 kişiye mezar olan Kardeşler Apatmanı hakkında hazırlanan bilirkişi ön raporunda, binadaki ruhsata aykırı imalatlara ilişkin 16 Haziran 1989 ve 18 Nisan 1990 tarihlerinde yapı tatil tutanakları düzenlendiği, söz konusu aykırılıkların binanın çöktüğü tarihte de mevcut olduğu kaydedildi. Tutanaklar doğrultusunda, 14 Ağustos 1989 ve 11 Haziran 1990 tarihlerinde alınan belediye encümeni kararlarıyla binaya ruhsat dışında sonradan yapılan 3, 4, 5 ve 6'ncı katların yıkılmasına karar verildiği ancak yıkım kararlarının uygulanmadığı tespit edildi. Raporda ayrıca, yapı ruhsatında fenni mesul olarak belirtilen mimar Hasan Balcı ile şantiye şefi olarak belirtilen Mevlüt Okumuş'un binanın çökmesinde kusurlarının bulunduğu ifade edildi. Binanın mimarı, sahipleri ve o dönemde şantiyeden sorumlu kişinin de olayda kusurlu olduğu yönünde değerlendirmelere yer verildi. Bu arada, gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen Balcı ile Okumuş tutuklandı.
100 BİN KONUT SÖZÜNÜ TUTMADI '50 BİN TABUT BİNA VAR'
Maltepe'deki çökme olayının ardından değerlendirmelerde bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Koçak, İstanbul genelindeki riskli yapı stokuna dikkat çekti. Koçak, "Bütün ilçelerimizde, İstanbul ilçelerinde buna benzer 50 bin adet binamız vardır. Çünkü raporlandırmalar var buna ilişkin. İRAP raporları var, AFAD'ın raporları var, İstanbul Büyükşehir'in kentsel risk raporları var" ifadelerini kullandı.
EVİNİ BEKLERKEN YIKIMIN KURBANI OLDU
İstanbul Maltepe'de perşembe günü sabaha karşı çöken 1987 yapımı 4 katı kaçak 7 katlı binanın enkazında gün boyu süren çalışmalarda 9 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Gülce Turhan (5) ile Ahmet Muhammet İnan (22) olay günü, gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sonucunda ise Mesut Bilece (40), Hüseyin Özkurt (66) ve Zeynep İnan'ın (20) cenazeleri çıkartıldı. Cenazeler otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Son çıkarılan cenazelerle birlikte ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.
11 AY ÖNCE TAŞINMIŞTI
Çöken binanın 3. katındaki dairede hayatını kaybeden Mesut Bilece'nin hikâyesi yürek yaktı. Maltepe Gülsuyu'nda ikamet eden Bilece'nin, evini 11 ay önce kentsel dönüşüme verdiği, bu nedenle Cevizli Mahallesi'ndeki çöken binaya kiracı olarak taşındığı ancak müteahhidin uzun süredir inşaata başlamadığı öğrenildi. Bilece'nin hayatını kaybettiği enkazdan eşi ve 3 çocuğu ise yaralı kurtarıldı. Yaralılardan 19 yaşındaki Hilal Meygil'in de olaydan birkaç gün önce Bilece ailesinin yanına misafir olarak geldiği bildirildi. Bilece'nin cenazesinin, memleketi Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Hayatını kaybeden Zeynep İnan ile dün cenazesi bulunan Ahmet Muhammet İnan kardeşti. İki kardeşin cenazelerinin bugün Maltepe Mimar Sinan Cami'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından torağa verileceği öğrenildi. Hüseyin Özkurt ise engelli bir kişiydi. Hayatını kaybeden 5 yaşındaki Gülce Turhan bu sene okula başlamıştı. Mustafa BAKIRHAN-Leyla YILDIZ/ SABAH