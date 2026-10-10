SON DAKİKA | CHP Belediyeciliği Maltepe’deki felaketin baş sorumlusu: Takoz siyaseti facia getirdi

YIKIM KARARI UYGULANMADI FELAKET YAŞANDI

İstanbul Maltepe'de 5 kişiye mezar olan Kardeşler Apatmanı hakkında hazırlanan bilirkişi ön raporunda, binadaki ruhsata aykırı imalatlara ilişkin 16 Haziran 1989 ve 18 Nisan 1990 tarihlerinde yapı tatil tutanakları düzenlendiği, söz konusu aykırılıkların binanın çöktüğü tarihte de mevcut olduğu kaydedildi. Tutanaklar doğrultusunda, 14 Ağustos 1989 ve 11 Haziran 1990 tarihlerinde alınan belediye encümeni kararlarıyla binaya ruhsat dışında sonradan yapılan 3, 4, 5 ve 6'ncı katların yıkılmasına karar verildiği ancak yıkım kararlarının uygulanmadığı tespit edildi. Raporda ayrıca, yapı ruhsatında fenni mesul olarak belirtilen mimar Hasan Balcı ile şantiye şefi olarak belirtilen Mevlüt Okumuş'un binanın çökmesinde kusurlarının bulunduğu ifade edildi. Binanın mimarı, sahipleri ve o dönemde şantiyeden sorumlu kişinin de olayda kusurlu olduğu yönünde değerlendirmelere yer verildi. Bu arada, gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen Balcı ile Okumuş tutuklandı.