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Giriş Tarihi: 6.10.2026 09:27 Son Güncelleme: 6.10.2026 09:28

SON DAKİKA… CHP’li Bayraklı Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu! 20 milyonluk kamu zararı tespit edildi: Eski Başkan Sandal ile birlikte 46 gözaltı

SON DAKİKA… İzmir'de önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın liderliğinde hareket ettiği değerlendirilen yapılanmaya yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında 46 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 2023-2024 yıllarında 20 milyon 85 bin 188,5 TL kamu zararı oluştuğu, MASAK incelemelerinde ise belediye personeline 4 milyon 625 bin 400 TL rüşvet gönderildiği ortaya çıktı! İşte detaylar…

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SON DAKİKA… CHP’li Bayraklı Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu! 20 milyonluk kamu zararı tespit edildi: Eski Başkan Sandal ile birlikte 46 gözaltı
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İzmir'de önceki dönem CHP Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın liderliğinde hareket ettiği değerlendirilen yapılanmaya yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Sayıştay raporları, MASAK raporları, teknik ve fiziki çalışmalar ile elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda aralarında önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı, belediye ve belediye şirketlerinde görev yapmış yöneticiler ve çalışanlar ile çeşitli şirketlerin yetkili ve sahiplerinin bulunduğu 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

4 İLDE EŞZAMANLI OPERASYON

46 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlar sabah saat 06.00'da İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Elazığ ve Muğla'nın da aralarında bulunduğu 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi. İki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda şüphelilere ait dijital materyallere el konulurken, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

SAYIŞTAY DENETİMİ YOLSUZLUĞU ORTAYA ÇIKARDI

Soruşturma kapsamında Sayıştay Başkanlığı'nın 3 Ocak 2025 tarihli BAYBEL A.Ş. mali denetiminde, şirket tarafından 2024 yılında gerçekleştirilen bazı ihaleler ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlükler yapıldığı ve kamu zararı oluştuğuna ilişkin tespitler yer aldı. Söz konusu tespitlerin, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu'nca hazırlanan tevdi raporu ile bilirkişi raporunda da teyit edildiği aktarıldı. Soruşturma kapsamında BAYBEL A.Ş. tarafından gerçekleştirilen bazı ihale ve doğrudan teminlerde teklif veren firmaların birbiriyle irtibatlı oldukları, bazı hizmetlerin kağıt üzerinde alınmış gösterildiği veya eksik gerçekleştirildiği ve tekliflerin genellikle aynı firmalardan alındığı öne sürüldü. Hakediş ödemelerinin ardından yapılan ödemelerin firmalar arasında paylaşıldığı, BAYBEL A.Ş. tarafından firmalara aktarılan paraların ise daha sonra BAYBEL A.Ş. eski Yönetim Kurulu Başkanı Berk Ulusal, kardeşi Halil Ulusal ve eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın oğlu Yağız Sandal'ın hesaplarına geçtiği MASAK hesap hareketleri üzerinden tespit edildi.

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20 MİLYON KAMU ZARARI 4 MİLYON RÜŞVET

Soruşturma kapsamında 2023-2024 yıllarında toplam 20 milyon 85 bin 188,5 TL kamu zararına neden olunduğu, MASAK incelemelerinde ise doğrudan teminleri alan firma sahipleri tarafından Bayraklı Belediyesi personeline 4 milyon 625 bin 400 TL rüşvet gönderildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

ESKİ BAŞKAN DAHİL 46 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonlarda önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Bayraklı CHP İlçe Başkanı ve Bayraklı Belediyesi Eğitim Yöneticisi Didem Gültekin, Yeni Parti Bayraklı Meclis Üyesi ve BAYBEL eski Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz Sarıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 46 şüpheli gözaltına alındı. Firari olan 2 şüpheliye yönelik ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

#İSTANBUL #İZMİR #CHP

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SON DAKİKA… CHP’li Bayraklı Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu! 20 milyonluk kamu zararı tespit edildi: Eski Başkan Sandal ile birlikte 46 gözaltı
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