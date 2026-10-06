SON DAKİKA… CHP’li Bayraklı Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu! 20 milyonluk kamu zararı tespit edildi: Eski Başkan Sandal ile birlikte 46 gözaltı

SAYIŞTAY DENETİMİ YOLSUZLUĞU ORTAYA ÇIKARDI

Soruşturma kapsamında Sayıştay Başkanlığı'nın 3 Ocak 2025 tarihli BAYBEL A.Ş. mali denetiminde, şirket tarafından 2024 yılında gerçekleştirilen bazı ihaleler ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlükler yapıldığı ve kamu zararı oluştuğuna ilişkin tespitler yer aldı. Söz konusu tespitlerin, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu'nca hazırlanan tevdi raporu ile bilirkişi raporunda da teyit edildiği aktarıldı. Soruşturma kapsamında BAYBEL A.Ş. tarafından gerçekleştirilen bazı ihale ve doğrudan teminlerde teklif veren firmaların birbiriyle irtibatlı oldukları, bazı hizmetlerin kağıt üzerinde alınmış gösterildiği veya eksik gerçekleştirildiği ve tekliflerin genellikle aynı firmalardan alındığı öne sürüldü. Hakediş ödemelerinin ardından yapılan ödemelerin firmalar arasında paylaşıldığı, BAYBEL A.Ş. tarafından firmalara aktarılan paraların ise daha sonra BAYBEL A.Ş. eski Yönetim Kurulu Başkanı Berk Ulusal, kardeşi Halil Ulusal ve eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın oğlu Yağız Sandal'ın hesaplarına geçtiği MASAK hesap hareketleri üzerinden tespit edildi.