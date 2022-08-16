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Giriş Tarihi: 16.8.2022 10:47 Son Güncelleme: 16.8.2022 11:01

Son dakika: Çöp evde bulunan çocuk Cem Muhammet devlete emanet

Son dakika bilgisine göre Bursa'da çöp evdeki bir odada bitkin halde bulunan ve 25 Temmuz tarihinden bu yana Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisi süren 9 yaşındaki Cem Muhammet A. taburcu oldu . 21 kiloya ulaşan ve sağlığına kavuşan Cem Muhammet, Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alındı. Cem Muhammet A. gece saatlerinde Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden gelen uzman ekipler tarafından alındı.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Son dakika: Çöp evde bulunan çocuk Cem Muhammet devlete emanet

Son dakika haberleri... Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri Cem Muhammet'in devlet koruması altında olduğunu söyledi. Cem Muhammet'e her türlü desteğin verileceğini belirten uzmanlar, öncelikle okula yazdırılacağını ve eğitime başlayacağını açıkladı.

"ANNE BABA SEVGİSİNİ TATTIRDINIZ"

Cem Muhammet ise; hastaneden ayrılırken doktor ve hemşirelere teşekkür etti. Hayatının en güzel günlerinin hastanede geçtiğini belirten Cem Muhammet, "Bana burada anne ve baba sevgisini tattırdınız. Artık yürüyüp koşabilirim" dedi.

Hastane yetkilileri Cem Muhammet'in 21 günde 4 kilo aldığını ve toplam kilosunun ise 21 olduğunu kaydetti.

Cem Muhammet ilk isteğinin ise parkta oynamak istediğini de söyledi.

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Son dakika: Çöp evde bulunan çocuk Cem Muhammet devlete emanet
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