Son dakika: Çöp evde bulunan çocuk Cem Muhammet devlete emanet

Son dakika haberleri... Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri Cem Muhammet'in devlet koruması altında olduğunu söyledi. Cem Muhammet'e her türlü desteğin verileceğini belirten uzmanlar, öncelikle okula yazdırılacağını ve eğitime başlayacağını açıkladı.
"ANNE BABA SEVGİSİNİ TATTIRDINIZ"
Cem Muhammet ise; hastaneden ayrılırken doktor ve hemşirelere teşekkür etti. Hayatının en güzel günlerinin hastanede geçtiğini belirten Cem Muhammet, "Bana burada anne ve baba sevgisini tattırdınız. Artık yürüyüp koşabilirim" dedi.