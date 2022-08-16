Son dakika: Çöp evde bulunan çocuk Cem Muhammet devlete emanet

"ANNE BABA SEVGİSİNİ TATTIRDINIZ"

Cem Muhammet ise; hastaneden ayrılırken doktor ve hemşirelere teşekkür etti. Hayatının en güzel günlerinin hastanede geçtiğini belirten Cem Muhammet, "Bana burada anne ve baba sevgisini tattırdınız. Artık yürüyüp koşabilirim" dedi.