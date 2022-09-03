Son dakika: Cumhuriyet Savcısı Osman Ozan’dan ’Hayat Kadını’ skandalı! İlişkiye girip dosyasını kapattı

HAYAT KADINLARININ DOSYASINI KAPATTI

Hayat kadınlarından İrem Çalık ve Öngül Dokcu bu kez, Selahattin K.'nın evine birlikte gelerek Selahattin K.'nın çıkardığı pantolonunun cebinden 3 bin lira para ile 350 dolar parasını çaldı. Bunun üzerine başlatılan soruşturmaya ise İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Osman Ozan kovuşturmaya yer olmadığı dair karar verdi.