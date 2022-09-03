Son dakika: Cumhuriyet Savcısından ’Hayat Kadını’ skandalı! İlişkiye girip dosyasını kapattı

TELEFON İNCELEMESİNDEN SAVCI ÇIKTI

İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanan şüphelilerden Öngül Dokcu'nun incelenen telefonunda; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı çıktı. Savcının hayat kadını Öngül Dokcu ile tanıştığı, sonrasında para karşılığı birlikte olduğu ve şüpheliler İrem Çalık, İrem Özyakışır ve Öngül Dokcu hakkında yürüttüğü soruşturmada yardımcı olacağına ilişkin mesajlar gönderdiği tespit edildi.

HAYAT KADINLARININ DOSYASINI KAPATTI

Hayat kadınlarından İrem Çalık ve Öngül Dokcu bu kez, Selahattin K.'nın evine birlikte gelerek Selahattin K.'nın çıkardığı pantolonunun cebinden 3 bin lira para ile 350 dolar parasını çaldı. Bunun üzerine başlatılan soruşturmaya ise İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısının kovuşturmaya yer olmadığı dair karar verdi.