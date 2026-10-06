Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Daltonlar çetesine operasyon! 26 gözaltı
Giriş Tarihi: 6.10.2026 09:52 Son Güncelleme: 6.10.2026 10:02

SON DAKİKA… Daltonlar çetesine operasyon! 26 gözaltı

SON DAKİKA… Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütüyle bağlantısı tespit edilen 12’si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. İşte detaylar…

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DHA Yaşam
SON DAKİKA… Daltonlar çetesine operasyon! 26 gözaltı
  • ABONE OL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, 30 Eylül 2026 tarihinde yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları belirlenen şahıslar tarafından Çankaya ilçesinde bulunan bir iş yerine uzun namlulu silahla gerçekleştirilen saldırı eylemine katıldıkları tespit edilen, 3'ü adli süreçte bulunan çocuk olmak üzere toplam 7 şüpheli belirlendi.

İLK OPERASYONDA 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

2 Ekim 2026 tarihinde mevcutlu olarak hazır edilen 5 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.



33 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Olaya iştiraki bulunan diğer şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalarda ele geçirilen delillerin incelenmesi sonucunda, kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütü ile bağlantıları tespit edilen 12'si adli süreçte bulunan çocuk olmak üzere toplam 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

14 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

6 Ekim 2026 tarihinde 14 ayrı ilde şüphelilere ait adreslerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen arama faaliyetleri sonucunda 26 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği bildirildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ANKARA #DALTONLAR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA… Daltonlar çetesine operasyon! 26 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA