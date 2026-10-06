SON DAKİKA… Daltonlar çetesine operasyon! 26 gözaltı





33 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI



Olaya iştiraki bulunan diğer şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalarda ele geçirilen delillerin incelenmesi sonucunda, kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütü ile bağlantıları tespit edilen 12'si adli süreçte bulunan çocuk olmak üzere toplam 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



14 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON



6 Ekim 2026 tarihinde 14 ayrı ilde şüphelilere ait adreslerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen arama faaliyetleri sonucunda 26 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği bildirildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör