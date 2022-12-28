SON DAKİKA: Datça’da korkutan deprem! 28 Aralık 2022 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri

Son dakika deprem haberi… AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Datça ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4,1 büyüklüğü olarak açıklandı. Sarsıntı sonrası paniğe kapılan vatandaşlar, Datça depremi ile ilgili bilgi almak için araştırmalarına başladı. Peki, Muğla Datça'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, 28 Aralık 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika Muğla deprem detayları.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesinde saat 09.50'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 49.5 km derinliğinde meydana gelen deprem, çevre il ve ilçelerde de kısa süreli hissedildi. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.
Son dakika deprem haberleri Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor.
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