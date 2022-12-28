Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Datça'da korkutan deprem! 28 Aralık 2022 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri
Giriş Tarihi: 28.12.2022 10:15 Son Güncelleme: 28.12.2022 10:24

SON DAKİKA: Datça'da korkutan deprem! 28 Aralık 2022 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri

Son dakika deprem haberi... Muğla deprem ile sallandı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Datça ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, Muğla Datça'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. 28 Aralık 2022 tarihli AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile kontrol edilen deprem halka kısa süreli bir panik yaşattı. İşte, Son dakika Muğla Datça depremi hakkında detaylar…

SON DAKİKA: Datça’da korkutan deprem! 28 Aralık 2022 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri

Son dakika deprem haberi… AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Datça ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4,1 büyüklüğü olarak açıklandı. Sarsıntı sonrası paniğe kapılan vatandaşlar, Datça depremi ile ilgili bilgi almak için araştırmalarına başladı. Peki, Muğla Datça'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, 28 Aralık 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika Muğla deprem detayları.

SON DAKİKA: DATÇA'DA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesinde saat 09.50'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 49.5 km derinliğinde meydana gelen deprem, çevre il ve ilçelerde de kısa süreli hissedildi. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor.

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SON DAKİKA: Datça'da korkutan deprem! 28 Aralık 2022 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri
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