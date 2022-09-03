Son dakika: Dedektif anne tacizciyi sigara kokusundan buldu! İstismarcı ünlü fenomenin ağabeyi çıktı

Yazışmalarda kızının 37 yaşındaki Seçkin Alkış'ın evine gittiğini ve evde yeni bir buluşma için de sözleştiklerini anlayan anne durumu eski eşine bildirdi. Kızının cep telefonuna da el koyan B.Ö., büyük bir üzüntü yaşarken soluğu adliyede aldı. Adeta dedektif gibi hareket eden anne B.Ö., watsapp konuşmalarını da kanıt olarak sunup İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. B.Ö. kızının okulunu da değiştirdi.