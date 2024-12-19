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Giriş Tarihi: 19.12.2024 15:54 Son Güncelleme: 19.12.2024 16:03

SON DAKİKA... Deniz Akkaya hakkında ev hapsi kararı: Davaya bakan hakime tehdit ve hakaretler yağdırmıştı!

Eski manken Deniz Akkaya, vesayet davasına bakan hakime sosyal medya hesabından hakaret ve tehditler yağdırmıştı. Akkaya hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmıştı. Gözaltı kararı bulunan ve bugün adliyeye giderek ifade veren Akkaya hakkında hkarar açıklandı.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
SON DAKİKA... Deniz Akkaya hakkında ev hapsi kararı: Davaya bakan hakime tehdit ve hakaretler yağdırmıştı!

Eski manken Deniz Akkaya kızıyla yaşadığı olaylı günlerin ardından gündemde kalmaya devam ediyor. Eski eşi Efe Önbilgin'in açtığı 'Vesayet' davasında ünlü mankenin Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildiği ve tüm mal varlığına el konulduğu ileri sürülmüştü. Bu iddialara ateş püsküren Akkaya bununla yetinmeyerek davaya bakan hakime sosyal medyadan hakaret ve tehdit yağdırmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Deniz Akkaya hakkında "Hakaret" ve "Tehdit" suçundan soruşturma başlatıldı. Başsavcılık soruşturma kapsamında Akkaya hakkında gözaltı kararı vermişti. Yakalanmasıyla birlikte eski mankenin mevcutlu olarak adliyeye getirilerek savcılığa ifade vermesi bekleniyordu.

YAKALAMA ÇIKARILDI
Ancak Akkaya, gözaltına alınamadı. Sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Akkaya'nın soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, eski mankene yakalama kararı çıkarılmıştı.

EV HAPSİ VERİLDİ
Deniz Akkaya bugün İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek konuya ilişkin ifadesini verdi. Ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Akkaya hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol kararı verildi.

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SON DAKİKA... Deniz Akkaya hakkında ev hapsi kararı: Davaya bakan hakime tehdit ve hakaretler yağdırmıştı!
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