SON DAKİKA... Deniz Akkaya hakkında ev hapsi kararı: Davaya bakan hakime tehdit ve hakaretler yağdırmıştı!

Eski manken Deniz Akkaya kızıyla yaşadığı olaylı günlerin ardından gündemde kalmaya devam ediyor. Eski eşi Efe Önbilgin'in açtığı 'Vesayet' davasında ünlü mankenin Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildiği ve tüm mal varlığına el konulduğu ileri sürülmüştü. Bu iddialara ateş püsküren Akkaya bununla yetinmeyerek davaya bakan hakime sosyal medyadan hakaret ve tehdit yağdırmıştı.