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Giriş Tarihi: 1.12.2023 11:38 Son Güncelleme: 1.12.2023 11:52

Denizde kaybolan gençlerden birinin cesedine ulaşıldı

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 27 Kasım'da dalgalara kapılarak kaybolan 2 lise öğrencisinden birinin cansız bedeni Vakfıkebir ilçesi yakınlarında bulundu. Cesedin, Uğurcan Korkmaz'a ait olduğu tespit edildi.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Denizde kaybolan gençlerden birinin cesedine ulaşıldı

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi sahilinde deniz fenerinin bulunduğu alanda, fırtına sebebiyle yükselen dalgalara kapılarak kaybolan Beşikdüzü Borsa İstanbul Fen Lisesi 10. sınıf öğrencileri Emir Berke Aşık (16) ile Uğurcan Korkmaz'ı (15) arama çalışmalarına, dün akşam havanın kararmasıyla verilen aranın ardından sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Aramaların beşinci günündeki çalışmalarda, kayıp öğrencilerden birinin cansız bedeni Vakfıkebir ilçesi yakınlarında bulundu. Cesedin, Uğurcan Korkmaz'a ait olduğu tespit edildi.

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Denizde kaybolan gençlerden birinin cesedine ulaşıldı
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