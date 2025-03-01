Son dakika | Denizli’de kaybolan Nazlı Şeşen’den kahreden haber: Cansız bedeni derede bulundu

Nazlı Şeşen'in'nin evlerine yakın bir noktadaki demiryolunun üzerinde yürüdüğü görüntüler, mahalledeki bir evin güvenlik kamerasınca kaydedilmiş, bunun üzerine arama çalışmaları demir yolu ve yanındaki derede yoğunlaştırılmıştı.