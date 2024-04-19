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Giriş Tarihi: 19.4.2024 06:30

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: Tokat'ta artçılar devam ediyor! 19 Nisan son depremler listesi AFAD ve Kandilli'de

Son dakika deprem haberleri bir kez daha gündemde. Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından bölge sakinleri başta olmak üzere tüm Türkiye'de son depremler takip edilmeye başladı. Yozgat, Sivas gibi şehirlerde de hissedilen Tokat deprem haberi ardından şehirde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Öte yandan merkez üssünde artçılar meydana gelmeye devam ediyor. İşte, 19 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: Tokat’ta artçılar devam ediyor! 19 Nisan son depremler listesi AFAD ve Kandilli’de

Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemi üzerinden takip ediliyor. Gece saatlerinde 4.7 ve 4.1'lik depremlerle sarsılan Tokat'ın Sulusaray ilçesinden akşam saatlerinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem haberi daha geldi. Can kaybının yaşanmadığı sarsıntı artçı üretmeye devam ediyor. İşte, 19 Nisan son dakika deprem haberleri...

TOKAT DEPREM HABERLERİ: EĞİTİME 1 GÜN ARA!

18 Nisan saat 18.11'i gösterirken Tokat'ın Sulusaray ilçesi 5.6 şiddetinde sallandı. Amasya, Samsun, Çorum, Çankırı, Yozgat ve Sivas gibi illerden hissedilen sarsıntıda can kaybı yaşanmazken bir ev ile 5 ahırın etkilendiği yönünde haberler alındı.

Bölgedeki taramanın detaylı şekilde gerçekleşmesi için Tokat il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

#DEPREM

Büyüklük:5.6 (Mw)

Yer:Sulusaray (Tokat)

Tarih:2024-04-18

Saat:18:11:22 TSİ

Derinlik:5.99 km

Bu bilgiler doğrultusunda gerçekleşen depremin ardından Tokat'ta en büyüğü 4.4 büyüklüğünde olan birçok artçı meydana geldi. Daha küçük sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor.

İşte, son depremler

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgilere göre son depremler takip ediliyor:

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: Tokat'ta artçılar devam ediyor! 19 Nisan son depremler listesi AFAD ve Kandilli'de
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