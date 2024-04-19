SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: Tokat’ta artçılar devam ediyor! 19 Nisan son depremler listesi AFAD ve Kandilli’de

Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemi üzerinden takip ediliyor. Gece saatlerinde 4.7 ve 4.1'lik depremlerle sarsılan Tokat'ın Sulusaray ilçesinden akşam saatlerinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem haberi daha geldi. Can kaybının yaşanmadığı sarsıntı artçı üretmeye devam ediyor. İşte, 19 Nisan son dakika deprem haberleri...