SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: Tokat’ta artçılar devam ediyor! 19 Nisan son depremler listesi AFAD ve Kandilli’de

Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemi üzerinden takip ediliyor. Gece saatlerinde 4.7 ve 4.1'lik depremlerle sarsılan Tokat'ın Sulusaray ilçesinden akşam saatlerinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem haberi daha geldi. Can kaybının yaşanmadığı sarsıntı artçı üretmeye devam ediyor. İşte, 19 Nisan son dakika deprem haberleri...
TOKAT DEPREM HABERLERİ: EĞİTİME 1 GÜN ARA!
18 Nisan saat 18.11'i gösterirken Tokat'ın Sulusaray ilçesi 5.6 şiddetinde sallandı. Amasya, Samsun, Çorum, Çankırı, Yozgat ve Sivas gibi illerden hissedilen sarsıntıda can kaybı yaşanmazken bir ev ile 5 ahırın etkilendiği yönünde haberler alındı.
Bölgedeki taramanın detaylı şekilde gerçekleşmesi için Tokat il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgilere göre son depremler takip ediliyor: