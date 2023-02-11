SON DAKİKA | Depremde yıkılan bir sitenin müteahhidi Mehmet Ertan Akay yakalandı!

MEHMET YAŞAR COŞKUN DA YAKALANMIŞTI

Hatay'da 250 konutlu "Cennetten bir kare" denilerek milyonlarca liraya satışa sunulan ancak yerle bir olan ve dün yurtdışına kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalanan Rönesans Rezidans'ın müteahhiti Mehmet Yaşar Coşkun'un üzerinden 10 bin 200 euro çıktığı öğrenildi. Bugün gözaltında tutulduğu Gaziosmanpaşa Havalimanı Adliyesi'nde ses ve görüntü sistemle Hatay Adliyesi'ne bağlanarak hakim karşısına çıkacak Coşkun, tutuklanırsa cezaevine konulacak.

SON DAKİKA: Rönesans müteahhiti Mehmet Yaşar Coşkun kaçarken yakalanmıştı! '10 bin euro' detayı