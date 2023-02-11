SON DAKİKA | Depremde yıkılan bir sitenin müteahhidi Mehmet Ertan Akay yakalandı!

Son dakika haberi... Türkiye'yi yasa boğan depremde Gaziantep'te yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhiti ve fenni mümessili olan Mehmet Ertan Akay, İstanbul'da "Taksirle Ölüme Sebebiyet Vermek" ve "İmar Kanunu'na Muhalefet Etmek" gerekçeleriyle yakalanarak gözaltına alındı.
Gaziantep'te depremde yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhiti Mehmet Ertan Akay İstanbul'da yakalandı
İstanbul'un Ataşehir İlçesi'nde yakalanan Akay'ın Gaziantep'e sevk edileceği ifade edildi.
MEHMET YAŞAR COŞKUN DA YAKALANMIŞTI
Hatay'da 250 konutlu "Cennetten bir kare" denilerek milyonlarca liraya satışa sunulan ancak yerle bir olan ve dün yurtdışına kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalanan Rönesans Rezidans'ın müteahhiti Mehmet Yaşar Coşkun'un üzerinden 10 bin 200 euro çıktığı öğrenildi. Bugün gözaltında tutulduğu Gaziosmanpaşa Havalimanı Adliyesi'nde ses ve görüntü sistemle Hatay Adliyesi'ne bağlanarak hakim karşısına çıkacak Coşkun, tutuklanırsa cezaevine konulacak.