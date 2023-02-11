Gaziantep'te depremde yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi’nin müteahhiti Mehmet Ertan Akay İstanbul'da yakalandı
Türkiye’yi yasa boğan depremde Gaziantep’te yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi’nin müteahhiti ve fenni mümessili olan Mehmet Ertan Akay, İstanbul’da “Taksirle Ölüme Sebebiyet Vermek” ve “İmar Kanunu’na Muhalefet Etmek” gerekçeleriyle yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul’un Ataşehir İlçesi’nde yakalanan Akay’ın Gaziantep’e sevk edileceği ifade edildi.
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