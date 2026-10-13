SON DAKİKA... DHKP/C’nin faili meçhul 5 terör eylemi aydınlatıldı! İstanbul merkezli operasyonda 18 gözaltı

SON DAKİKA... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DHKP/C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi.
ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DOSYAYI ÇÖZDÜ
Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan İ.K. ve E.Ç.'nin ifadeleri mercek altına alındı. İ.K.'nin beyanları doğrultusunda yürütülen çalışmalar sonucunda, İstanbul'da geçmiş yıllarda gerçekleştirilen ve faili meçhul olarak kayıtlara geçen 5 ayrı eylemin failleri ile talimat veren örgüt mensupları tespit edildi.
5 TERÖR EYLEMİ AYDINLATILDI
Soruşturma kapsamında aydınlatılan eylemler arasında; 31 Mart 2016'da Sultangazi'de bir TOMA'ya molotofkokteyliyle saldırılması, 1 Mayıs 2016'da polis araçlarına molotofkokteyli atılması ve Gazi Polis Merkezi'ne silahla ateş açılması yer aldı.
BOMBA SÜSÜNDEN SEÇİM BÜROSU KURŞUNLAMA
Ayrıca 2016 yılında Sultangazi'deki Karayolları Genel Müdürlüğüne ait bir kulübenin yakılması, 6 Nisan 2017'de Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü karşısına bomba süsü verilmiş pankart asılması ve 2019 yılında AK Parti Sultangazi seçim irtibat bürosunun kurşunlanması olaylarının failleri ile talimat veren kişilerin de belirlendiği bildirildi.
50 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ
Etkin pişmanlık ifadeleri kapsamında toplam 50 şüphelinin kimliği tespit edildi. Yapılan incelemelerde şüphelilerden 11'inin cezaevinde, 20'sinin ise yurt dışında bulunduğu belirlendi. Türkiye'de bulunan 19 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon kararı alındı.
27 ADRESE ŞAFAK BASKINI
İstanbul merkezli operasyon için ekipler, Ankara, Hatay, Tunceli, Balıkesir, Manisa ve İzmir'de ise 6 olmak üzere toplam 27 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile örgütsel dokümana el konuldu.