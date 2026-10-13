SON DAKİKA... DHKP/C’nin faili meçhul 5 terör eylemi aydınlatıldı! İstanbul merkezli operasyonda 18 gözaltı

50 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Etkin pişmanlık ifadeleri kapsamında toplam 50 şüphelinin kimliği tespit edildi. Yapılan incelemelerde şüphelilerden 11'inin cezaevinde, 20'sinin ise yurt dışında bulunduğu belirlendi. Türkiye'de bulunan 19 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon kararı alındı.

27 ADRESE ŞAFAK BASKINI

İstanbul merkezli operasyon için ekipler, Ankara, Hatay, Tunceli, Balıkesir, Manisa ve İzmir'de ise 6 olmak üzere toplam 27 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile örgütsel dokümana el konuldu.