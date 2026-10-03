SON DAKİKA…. Dijital eşkıyalar çocukların peşinde! Şimdi de YouTube’da şimdi de özür çetesi türedi: Tehdit şantaj korku…

Mesajlarda dikkat çeken en önemli noktalardan biri, hesap sahibinin başka kullanıcıların YouTube kanallarını kapatabileceğini açıkça ifade etmesi. Paylaşımlarda, özür videosu çekmeyen kişilerin kanallarının kapatılacağı belirtilirken, bazı hesapların daha önce ele geçirildiğine ve sonrasında yeniden açıldığına ilişkin ifadeler de yer alıyor. Hatta bir paylaşımda, bir kullanıcının hesabına girdiği ve istenenler yapılsaydı bunun gerçekleşmeyeceği yönünde ifadeler kullanılıyor. Burada teknik açıdan değerlendirilmesi gereken konu, söz konusu kişinin hesaplara nasıl müdahale ettiği. YouTube'da başka bir kullanıcının kanalını doğrudan kapatmaya yönelik genel bir kullanıcı yetkisi bulunmuyor. Ancak hesap ele geçirme, yetkisiz erişim, sahte telif bildirimleri veya toplu şikâyet mekanizmalarının kötüye kullanılması gibi yöntemler üzerinden hesap sahipleri baskı altına alınabiliyor. Bu nedenle söz konusu kişinin kanalları kapatabildiğine yönelik iddiası ile platformun resmî yaptırım yetkisini birbirinden ayırmak gerekiyor.