SON DAKİKA… Dijital bataklık çocuklarımızı tehdit ediyor! Uzman isim uyardı: Şiddet bir görev, puan ve statü unsuru haline getiriliyor!

"TEK BİR MERKEZDEN YÖNETİLMİYORLAR"

Dijital suç çetelerinin tek bir merkez üzerinden çalışmadığını belirten Sansar, "Çünkü bunlar artık tek bir merkezden yönetilen klasik yapılar gibi çalışmıyor. Hesaplar kapatıldığında başka hesaplar, gruplar kapatıldığında başka platformlar devreye girebiliyor. Dijital dünyanın hızlı ve sınır ötesi yapısı onlara ciddi bir hareket alanı sağlıyor. Bu nedenle sadece hesap kapatmak değil, ağın tamamını ve birbirleriyle olan bağlantılarını analiz etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Dijital platformların suç çetelerine yönelik aldığı tedbirlere değinen Adli Bilişim Uzmanı Mustafa Sansar, şu ifadeleri kullandı: Platformların bu konuda çeşitli güvenlik ve moderasyon sistemleri var, ancak suçlular da sürekli yöntem değiştiriyor. Sorun çoğu zaman açıkça suç içeren bir içerikle başlamıyor. Normal bir sohbet, daha sonra manipülasyona dönüşebiliyor. Burada yapay zekâ destekli içerik ve davranış analizlerinin geliştirilmesi önemli. Fakat bunu yaparken kullanıcıların mahremiyetini de korumak gerekiyor.