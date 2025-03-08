SON DAKİKA: Dilan-Engin Polat’ı yıkan haber! Savcılıktan yeni gelişme!

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunulan itiraz dilekçesinde, sanıkların "birden fazla kişi ile birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme" suçundan mahkum edilmeleri gerektiği belirtildi.

"DALTONLAR ÇETESİYLE BAĞLANTI" İDDİASI

Dilekçede, sanık Dilan Polat ile Banu Parlak arasında husumet bulunduğu, Parlak'ın tehdit edildiğine dair mesajları mahkemeye sunduğu ifade edildi. Bu husumet nedeniyle Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın, organize suç örgütü "Daltonlar Çetesi"nin firari elebaşları Beratcan ve Batın Can Gökdemir ile irtibat kurdukları öne sürüldü.