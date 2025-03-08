SON DAKİKA: Dilan-Engin Polat’ı yıkan haber! Savcılıktan yeni gelişme!

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunulan itiraz dilekçesinde, sanıkların "birden fazla kişi ile birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme" suçundan mahkum edilmeleri gerektiği belirtildi.
"DALTONLAR ÇETESİYLE BAĞLANTI" İDDİASI
Dilekçede, sanık Dilan Polat ile Banu Parlak arasında husumet bulunduğu, Parlak'ın tehdit edildiğine dair mesajları mahkemeye sunduğu ifade edildi. Bu husumet nedeniyle Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın, organize suç örgütü "Daltonlar Çetesi"nin firari elebaşları Beratcan ve Batın Can Gökdemir ile irtibat kurdukları öne sürüldü.
SALDIRI NASIL PLANLANDI?
İddialara göre, çete lideri Beratcan Gökdemir, saldırıyı gerçekleştirecek kişilere eylem talimatı vererek, Banu Parlak'ın iş yerinin konumunu bildirdi. Eylemde kullanılacak motosiklet ve silahın da bu çete tarafından temin edildiği iddia edildi.
BERAAT KARARI SONRASI İŞTE BÖYLE SEVİNMİŞLERDİ!
MAHKEMENİN KARARINA NEDEN İTİRAZ EDİLDİ?
Dilekçede, sanık Dilan Polat'ın Parlak'a yönelik tehdit içerikli sosyal medya paylaşımları, sanıkların beyanları, olay yeri inceleme raporları ve kriminal inceleme sonuçlarının beraat kararını haksız kıldığı ifade edildi.
Savcılık ayrıca, sanık Onur Abiç'in de örgüt üyeliği ve silahla tehdit suçlarından mahkum edilmesi gerektiğini belirterek beraat kararına itiraz etti. Mahkeme tarafından alt sınırdan verilen cezaların da suçun ağırlığına uygun olmadığı savunuldu.
NE OLMUŞTU?
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Banu Parlak'ın iş yerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili olarak Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın da aralarında bulunduğu 11 sanık hakkında dava açmıştı.
Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Dilan, Engin ve Sezgin Polat hakkında "birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme" suçundan beraat kararı vermişti.
Tutuklu sanıklar Batuhan İnci ve Nizamettin Bilgili'ye 5 yıl 6 ay, Yunus Emre Yıldız ve İsmail Emre Arifoğlu'na ise 4 yıl 7 ay hapis cezası verilmiş, mahkeme sanıkların tahliyesine hükmetmişti.
Firari sanıklar Barış Boyun, Beratcan ve Batın Can Gökdemir'in dosyaları ise ayrılmıştı.