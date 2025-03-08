SON DAKİKA: Diyarbakır’da vahşet! Aileler arasında silahlı kavga! 3 ölü 5 yaralı

Olay, öğle saatlerinde Çermik ilçesine bağlı kırsal Dikyol Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan komşu aileler arasında çıkan tartışma, büyüyerek taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

Bazı araçlar da ateşe verildi. Kavgada Erdal Başıbüyük, Ercan Başıbüyük ve Ömer Yaman, olay yerinde hayatını kaybetti; Hüseyin Y., Muhammet Y., Efe Y., Yalçın B. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.