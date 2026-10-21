Son dakika: Donör soruşturmasında havalimanında 2 gözaltı daha! Kıbrıs’tan dönen iki kadın yakalandı

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan E.G. ve G.Ü.'nün Kıbrıs'tan İstanbul'a uçuş yapacağı belirlendi. İki kadın, 21 Ekim 2026 günü saat 00.30 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis ekiplerince gözaltına alındı.

KIBRIS'TA HÜCRE BAĞIŞLADIKLARI BELİRLENDİ

Soruşturma kapsamında, iki kadının yürütülen operasyondan haberdar olmadan Kıbrıs'a gittikleri ve burada hücre bağışında bulunduktan sonra Türkiye'ye döndüklerinin tespit edildiği öğrenildi. Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen iki kadının, İstanbul merkezli 14 ilde gerçekleştirilen organ ticareti operasyonuna ilişkin soruşturma kapsamında işlemlerinin sürdüğü bildirildi.