Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Donör soruşturmasında havalimanında 2 gözaltı daha! Kıbrıs’tan dönen iki kadın yakalandı
Giriş Tarihi: 21.10.2026 09:41

Son dakika: Donör soruşturmasında havalimanında 2 gözaltı daha! Kıbrıs’tan dönen iki kadın yakalandı

Türkiye’nin gündemine oturan yumurta donörlüğü ve organ ticareti soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul merkezli 14 ilde yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan E.G. ve G.Ü., Kıbrıs’tan İstanbul’a dönüşlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yakalandı. Operasyonda gözaltı sayısı 44’e çıktı.

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Emir SOMER Emir SOMER
Son dakika: Donör soruşturmasında havalimanında 2 gözaltı daha! Kıbrıs’tan dönen iki kadın yakalandı
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Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan E.G. ve G.Ü.'nün Kıbrıs'tan İstanbul'a uçuş yapacağı belirlendi. İki kadın, 21 Ekim 2026 günü saat 00.30 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis ekiplerince gözaltına alındı.

KIBRIS'TA HÜCRE BAĞIŞLADIKLARI BELİRLENDİ

Soruşturma kapsamında, iki kadının yürütülen operasyondan haberdar olmadan Kıbrıs'a gittikleri ve burada hücre bağışında bulunduktan sonra Türkiye'ye döndüklerinin tespit edildiği öğrenildi. Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen iki kadının, İstanbul merkezli 14 ilde gerçekleştirilen organ ticareti operasyonuna ilişkin soruşturma kapsamında işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

#İSTANBUL
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Son dakika: Donör soruşturmasında havalimanında 2 gözaltı daha! Kıbrıs’tan dönen iki kadın yakalandı
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