SON DAKİKA… Ece Gürel olayında çarpıcı detay! Eşi Sezer Gürel’in hesabındaki o sayıların sırrı çözüldü!

HER BİR SAYI…

Rastgele yazılmış gibi duran rakamların aslında Grabovoi Sayıları'nı temsil ettiği belirlendi. Rus bilim insanı Grigori Petrovich Grabovoi tarafından bulunan bu sayıların bir araya gelmesiyle iddiaya göre bir frekans oluşuyor. Bu frekansların tüm insanlığın bozulan hayat düzenlerini tekrar normal hale getirebileceğine inanılıyor. Uzun yıllardır sayılar ve sayıların frekansları üzerine çalışan Grabovoi Sadece fiziksel değil, beklentilerimizle ilgili sorunlar olduğunda, sayılar aracılığıyla bunları yaratan nedenleri değiştirebileceğimizi iddia ediyor.