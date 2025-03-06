SON DAKİKA… Ece Gürel’i bulan arama kurtarma gönüllüsü konuştu: Eşi Sezer Gürel’den dikkat çeken paylaşım!

"ONU BİR DAHA BIRAKMAM"

Eşi Sezer Gürel, çok sevinçli olduklarını belirterek, "Herkesten Allah razı olsun. Biz üşüdük, donduk. O günlerce neler yaptı orada? Eşimin fotoğrafını gördüm, çok rahatladım. Bir daha yanından ayrılmam. Ona bir soru daha sormam, onu bir daha bırakmam" ifadelerini kullandı.

Baba Muharrem Koçoğlu ise arama çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür ederek, "Allah'ım onu bana bağışladı. Onu bulmak için çalışan herkesten Allah razı olsun. Herkesin nasıl çalıştığına şahidim" dedi.