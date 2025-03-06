SON DAKİKA… Ece Gürel’i bulan arama kurtarma gönüllüsü konuştu: Eşi Sezer Gürel’den dikkat çeken paylaşım!

İstanbul'da kaybolan Ece Gürel, Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. Öyle ki pazar günü yürüyüş yapmak için evden ayrılan Gürel'den bir daha haber alınamadı.
4 GÜN SONRA SEVİNDİREN HABER GELDİ
Ailesinin başvurusu üzerine başlatılan ve 4 gündür süren arama çalışmaları sonucu Ece Gürel'e dere kenarında uyur haldeyken ulaşıldı.
"BULUNDUKTAN 6 DAKİKA SONRA…"
Mahalle Afet Gönülleri-Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) gönüllüsü Turan Altun, "İlk bulduğumuzda dudakları titriyordu, gözleri açıktı. Ama 72 saat dolduğu için vücudu artık tamamen buz kesmişti. Termal battaniyeyi üzerine serdik, montlarımızı verdik. Vücudu ısındıktan 6 dakika sonra ses vermeye ve bağırmaya başladı. Sinirleri kendinde olduğunu hissettik, bağırması da bunun göstergesiydi. Daha çok mutlu olduk. Normal yola kadar 2 kilometre taşıdık" şeklinde konuştu.
3 gündür kayıp olan Ece Gürel sağ olarak bulundu! İşte ilk görüntüler | Video
"BEN 'BULUNDU' DİYE BAĞIRDIM!"
Akşam saat 21.00 sıralarında alana gelerek aramalara katıldığını belirten Altun, "Bize 05.00'ten 13.00'e kadar koordinat verdiler. 6'ncı ve 7'nci koordinatta arama yaptık, aramızda 5'er metre aralıklarla toplam 16 kişiydik. 4 tane çevik kuvvet ekibi güvenliğimizi aldı. Toplam 30 metrelik açılarla alan taraması yaptık. Mahalle Afet Gönülleri-Acil Müdahale Derneği olarak uzun süredir bu işlerde aktif olarak gönüllüyüz. Alanda ekip arkadaşımla beraber yan yanaydık. Ben, bulundu diye bağırdım. Mahalle Afet Gönülleri-Acil Müdahale ekipleri olarak uzun süredir bu eğitimleri alıyoruz. Doğru şekilde nasıl yapılması gerekiyorsa alanda o şekilde çalışmasını yürüttük" ifadelerini kullandı.
Ece Gürel'i bulan arama kurtarma ekibi gönüllüsü: "İlk bulduğumuzda dudakları titriyordu" | Video
ANNESİ KONUŞTU: ECE'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Kızının bulunmasıyla büyük mutluluk yaşayan Ece'nin annesi Gülşen Koçoğlu ile Ece'nin sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Gözyaşlarını tutamayan anne Koçoğlu "Ümidimi kaybetmiştim. Umutlarımın bittiği anda güzel bir haber aldık. Haberi ilk aldığımda sevinçten zıpladım" dedi. Anne Koçoğlu kızının yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü de sözlerine ekledi.
Ece Gürel'in annesi Gülşen Koçoğlu anlattı: "Ümidimi kaybetmiştim" | Video
"ONU BİR DAHA BIRAKMAM"
Eşi Sezer Gürel, çok sevinçli olduklarını belirterek, "Herkesten Allah razı olsun. Biz üşüdük, donduk. O günlerce neler yaptı orada? Eşimin fotoğrafını gördüm, çok rahatladım. Bir daha yanından ayrılmam. Ona bir soru daha sormam, onu bir daha bırakmam" ifadelerini kullandı.
Baba Muharrem Koçoğlu ise arama çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür ederek, "Allah'ım onu bana bağışladı. Onu bulmak için çalışan herkesten Allah razı olsun. Herkesin nasıl çalıştığına şahidim" dedi.
ECE'NİN EŞİNDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Ece Gürel'in bulunmasının ardından gözyaşlarına boğulan Sezer Gürel'den de ilk paylaşım geldi.
Eşiyle birlikte olan fotoğraflarını paylaşan Sezer Gürel'in paylaşımına "Yeni hayatının ilk günü kutlu olsun, sevgilim. İyi ki doğdun, sevgilim" yazması dikkat çekti.
VALİLİK AÇIKLADI: SAAT 01.15'TE BULUNDU
İstanbul Valiliğinden açıklama geldi. Açıklamada; "Belgrad ormanına gezmek için giden ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Ece GÜLER (36) isimli şahıs 06.03.2025 günü saat 01.15 itibari ile sarp ormanlık alanda sağ olarak bulunmuştur. AFAD koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu bulunan Ece Güler, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştır."
KAYBOLMADAN ÖNCE ARKADAŞINA FOTOĞRAF VE VİDEO ATMIŞ
Öte yandan Ece Gürel'in, İngiltere'de bulunan bir arkadaşıyla yazıştığı ortaya çıktı. Daha önce birlikte Belgrad Ormanı'na gittiği anlaşılan Ece Gürel, ormanlık alanda yürürken çektiği fotoğrafı arkadaşına atarak 'Buradan yürümüştük" ve 'Kalabalıklaştı asıl yeri de bulamadım' sonra da 'Kayboldum' gibi mesajlar attığı görüldü. Mesajlarda arkadaşıyla daha önce gittiği bir noktaya gitmeye çalıştığı görülen genç kadının aradığı yeri bulamadığını ifade ediyor.
ECE GÜREL'İN INSTAGRAM'DAN YAPTIĞI O KONUŞMA ŞÖYLE:
Ece; Gidiyorum bakalım…
Ece; Buradan yürümüştük
Arkadaşı; Evetttt..
Ece; Kalabalıklaştı asıl yeri de bulamadım
Ece; Bu yoldan gidiyorum
Ece; Bu yoldan yürümemiştik
Ece; Bentin oraya gitmiştik
Ece; Kayboldum
Ece; Oturdum ruhum geri de kaldı
Arkadaşı..İyi yaptın beybi bende markette yeni çıktım
Arkadaşı; Süpersun kuzum
Ece; Bulunca söylerim bende
Arkadaşı; Beybi ne yaptın Navigasyonun açık değil mi?