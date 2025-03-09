Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Ece Gürel’in son paylaşımları ortaya çıktı! O insan seni ne kadar sevse de…
Giriş Tarihi: 9.3.2025 16:06 Son Güncelleme: 9.3.2025 16:08

Son dakika: Ece Gürel’in son paylaşımları ortaya çıktı! O insan seni ne kadar sevse de…

Son dakika: Esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan mimar Ece Gürel, Belgrad Ormanı'nda sağ bulunmuş ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamamıştı. Astrolojiyle ilgilenen, tarot ve kurşun dökme gibi geleneksel inançlara dayalı faaliyetlerde bulunan Gürel’in, sosyal medya hesabındaki son paylaşımları ortaya çıktı. İşte Gürel’in son paylaşımları: O insan seni ne kadar sevse de…

Son dakika: Ece Gürel’in son paylaşımları ortaya çıktı! O insan seni ne kadar sevse de…

Son dakika: Takvim yaprakları 2 Mart Pazar gününü gösterdiğinde İstanbul'da sır bir olay yaşandı. 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, evden çıkıp Belgrad Ormanı'na gitti. Bir süre sonra Gürel'den haber alamayan yakınları ise polisi aradı.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, geniş çaplı arama çalışmaları başlattı. Aramaların 2. gününde genç kadının montuna ve telefonuna ulaşıldı. Dördüncü günde ise Gürel, sağ olarak bulundu. Bilinci açık olan ve eşi Sezer Gürel ile telefonda görüştürülen genç kadın hemen hastaneye kaldırıldı.

Hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in tedavi sırasında kalbi durdu ve yeniden hayata döndürüldü. Entübe edilen Gürel, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Gürel'in ölümünün hipotermi ve beraberinde gelişen komplikasyon sonucu meydana geldiği açıklandı. Ece Gürel'in ses meditasyonu yaptığı, meditasyon yapmak için ormana gittiği ileri sürüldü.

Acı olayın ardından Ece Gürel'e 'cadılık eğitimi' verdiği öne sürülen ve Bursa'da yaşayan Hale Nur Özen de 'halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Astrolojiyle ilgilenen, tarot ve kurşun dökme gibi geleneksel inançlara dayalı faaliyetlerde bulunan Gürel'in, sosyal medya hesabındaki son paylaşımları da dikkat çekti.

Gürel, şu ifadelere yer vermişti: "Kendini sevmeyi öğrenen insan kendi çabalarının değerini bilirse çok daha dengeli bir hayat yaşar. Herkesin belirli sınırları vardır ve saygıyı hak eder."

"Karma der ki bir insana davranışının aynısını sende yaşarsın o insan seni ne kadar sevse de onu anlamazsın ya da çabalarını görmezsin. O halde herkes kendi yolundan devam etmeli..."

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Son dakika: Ece Gürel’in son paylaşımları ortaya çıktı! O insan seni ne kadar sevse de…
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