Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Emniyet ve Jandarma'dan 30 bin personelle “Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri” uygulaması!
Giriş Tarihi: 17.4.2022 12:21 Son Güncelleme: 17.4.2022 12:22

Son dakika: Emniyet ve Jandarma'dan 30 bin personelle “Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri” uygulaması!

Son dakika: Emniyet ve Jandarma’dan 30 bin personelle “Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri” uygulaması!

Son dakika bilgisine göre Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; “Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri” uygulaması gerçekleştirildi. Ülke genelindeki uygulama, 8.763 ekip, 30.361 personelin katılımıyla yapıldı.

Son dakika haberleri... Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; "Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri" uygulaması gerçekleştirildi.

Ülke genelindeki uygulama, 8.763 ekip, 30.361 personelin katılımıyla yapıldı.

Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri uygulamasında; 21.031 işyeri ve 436 dernek kontrol edildi, 533 aranan şahıs yakalandı, 47 şahıs gözaltına alındı.
146 şahıs hakkında adli, 405 şahıs hakkında idari işlem yapıldı ve para cezası uygulandı. 123 umuma açık işyeri ve derneğe idari işlem yapıldı.

Uygulamada, 15 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 251 adet mermi, 1 adet kurusıkı tabanca ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uygulama sonucunda, 7 adet oyun ve kumar makinesi, 7 adet tombala makinesi ile kumar oynatmak amaçlı dövüştürülen 8 adet horoz ve kumar oynanması için kullanılan çok sayıda materyale el konuldu.

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Son dakika: Emniyet ve Jandarma'dan 30 bin personelle “Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri” uygulaması!
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