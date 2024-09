Son dakika: Erzincan’da araç TIR’a çarptı: 3 kişi öldü! 2 yaralı var!

Sürücü Ramazan C. (44) ile Semiha C'nin (14) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralı A.E.C. (11), Melike C. (39) ve H.E.C'yi ambulansla Refahiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına aldı. Yaralılardan Melike C, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tedavi altındaki 2 yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi...