Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Erzincan'da araç TIR'a çarptı: 3 kişi öldü! 2 yaralı var!
Giriş Tarihi: 26.9.2024 12:09 Son Güncelleme: 26.9.2024 12:23

Son dakika: Erzincan'da araç TIR'a çarptı: 3 kişi öldü! 2 yaralı var!

Son dakika: Erzincan’da hafif ticari aracın tıra çarpması nedeniyle 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. İşte acı olayın detayları...

AA
Son dakika: Erzincan’da araç TIR’a çarptı: 3 kişi öldü! 2 yaralı var!

Son dakika: Ramazan C'nin (44) kullandığı 45 ALS 068 plakalı hafif ticari araç, Refahiye-Erzincan kara yolunun Kova köyü yakınlarında yol kenarında duran Yusuf T. idaresindeki 47 PU 521 plakalı tıra arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sürücü Ramazan C. (44) ile Semiha C'nin (14) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralı A.E.C. (11), Melike C. (39) ve H.E.C'yi ambulansla Refahiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına aldı. Yaralılardan Melike C, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tedavi altındaki 2 yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Erzincan'da araç TIR'a çarptı: 3 kişi öldü! 2 yaralı var!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA