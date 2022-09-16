Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Erzurum'da korkutan deprem! Bingöl'de de hissedildi! 16 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 16.9.2022 23:48 Son Güncelleme: 16.9.2022 23:48

SON DAKİKA: Erzurum'da korkutan deprem! Bingöl'de de hissedildi! 16 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Aktif fay hatlarının uzanış yönünde bulunan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Erzurum Çat’da 4.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar Bingöl ve çevre illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından merkez üssüne yakın bölgede bulunanlar panik yaşadı. İşte son dakika deprem haberinin detayları…

SON DAKİKA: Erzurum’da korkutan deprem! Bingöl’de de hissedildi! 16 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Akdeniz Girit Adası açıklarında saat 23:30'da 4.9 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssüne yakın illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde bulunan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA! ERZURUM'DA 4.9 ŞİDDETİNDE KORKUTAN DEPREM!

Son dakika Erzurum depremine ilişkin tüm detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

AFAD VERİLERİ

DEPREMİN HARİTADAKİ KONUMU

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SON DAKİKA: Erzurum'da korkutan deprem! Bingöl'de de hissedildi! 16 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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