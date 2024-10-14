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Giriş Tarihi: 14.10.2024 12:02 Son Güncelleme: 14.10.2024 12:19

SON DAKİKA... Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yangın! Hastalar tahliye ediliyor...

İstanbul'daki Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler dumandan etkilenen hastaları tahliye edilirken hastanenin elektrik jenaretörlerinin bulunduğu bölümde çıkan yangın kısa sürede söndürüldüğü açıklandı.

SON DAKİKA... Esenyurt Devlet Hastanesi’nde yangın! Hastalar tahliye ediliyor...

İstanbul'daki Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler dumandan etkilenen hastaları tahliye ediyor. Hastanenin elektrik jenaretörlerinin bulunduğu bölümde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Dumandan etkilenen hastalar tahliye edilirken yetkililerden alınan bilgiye göre yedek jenaretörün devreye girmesiyle aksaklık yaşanmadığı öğrenildi. Hastane'nin özel güvenlik görevlileri Acil serviste muayenelerin devam ettiğini, dumanın tahliye edilmesinin ardından polikliniklerinde tekrar hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.

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SON DAKİKA... Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yangın! Hastalar tahliye ediliyor...
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