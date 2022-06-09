Son dakika: Esenyurt’ta inanılmaz olay! Avukat gözaltındaki müvekkiline uyuşturucu getirdi

YİYECEK BİR ŞEYLER GETİRDİĞİNİ SÖYLEDİ

Polis merkezine gelen avukat E.İ., müvekkiline yiyecek bir şeyler getirdiğini ve bu yüzden görüşmek istediğini söyleyip içeriye girmek istedi. Polisler, avukatın getirdiği yemekleri inceleyince çikolata kutusu içerisinde bir kağıt parçasına sarılı 2,4 gram ağırlığında uyuşturucu madde buldu.