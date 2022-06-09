Son dakika: Esenyurt’ta inanılmaz olay! Avukat gözaltındaki müvekkiline uyuşturucu getirdi

Son dakika haberleri... İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşanan olay şaşkına çevirdi. Uyuşturucu ticaretinden gözaltında bulunan müvekkilinin yanına giden avukat, 'hem avukatı, hem sevgilisiyim, yiyecek getirdim' deyip içeriye girdi. Arama yapan polis çikolata kutusuna gizlenmiş 2,4 gram uyuşturucu madde ele geçirince avukat gözaltına aldı.
UYUŞTURUCUDAN GÖZALTINA ALINMIŞTI
İstanbul Esenyurt'ta, 3 Haziran'da avukat E.İ., Esenkent Gazi Turgut Aslan Polis Merkezi Amirliğinde "uyuşturucu imal ve ticareti" iddiasıyla gözaltında bulunan müvekkili ve aynı zamanda sevgilisi olduğunu beyan ettiği A.G'yi ziyarete gitti.
YİYECEK BİR ŞEYLER GETİRDİĞİNİ SÖYLEDİ
Polis merkezine gelen avukat E.İ., müvekkiline yiyecek bir şeyler getirdiğini ve bu yüzden görüşmek istediğini söyleyip içeriye girmek istedi. Polisler, avukatın getirdiği yemekleri inceleyince çikolata kutusu içerisinde bir kağıt parçasına sarılı 2,4 gram ağırlığında uyuşturucu madde buldu.