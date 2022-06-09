Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Esenyurt'ta inanılmaz olay! Avukat gözaltındaki müvekkiline uyuşturucu getirdi
Giriş Tarihi: 9.6.2022 09:31 Son Güncelleme: 9.6.2022 10:04

Son dakika: Esenyurt'ta inanılmaz olay! Avukat gözaltındaki müvekkiline uyuşturucu getirdi

Son dakika: Esenyurt’ta inanılmaz olay! Avukat gözaltındaki müvekkiline uyuşturucu getirdi

Son dakika... Esenyurt’ta yaşanan olay tam anlamıyla şoke etti! Uyuşturucu ticaretinden gözaltında bulunan kişinin yanına giden avukat, müvekkiline gizlice uyuşturucu getirdi. Avukat ‘Hem avukatı, hem sevgilisiyim, yiyecek getirdim’ deyip içeriye girdi ve ardından arama yapan polisler çikolata kutusuna gizlenmiş uyuşturucu tespit edildi.

Son dakika haberleri... İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşanan olay şaşkına çevirdi. Uyuşturucu ticaretinden gözaltında bulunan müvekkilinin yanına giden avukat, 'hem avukatı, hem sevgilisiyim, yiyecek getirdim' deyip içeriye girdi. Arama yapan polis çikolata kutusuna gizlenmiş 2,4 gram uyuşturucu madde ele geçirince avukat gözaltına aldı.

UYUŞTURUCUDAN GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Esenyurt'ta, 3 Haziran'da avukat E.İ., Esenkent Gazi Turgut Aslan Polis Merkezi Amirliğinde "uyuşturucu imal ve ticareti" iddiasıyla gözaltında bulunan müvekkili ve aynı zamanda sevgilisi olduğunu beyan ettiği A.G'yi ziyarete gitti.

YİYECEK BİR ŞEYLER GETİRDİĞİNİ SÖYLEDİ

Polis merkezine gelen avukat E.İ., müvekkiline yiyecek bir şeyler getirdiğini ve bu yüzden görüşmek istediğini söyleyip içeriye girmek istedi. Polisler, avukatın getirdiği yemekleri inceleyince çikolata kutusu içerisinde bir kağıt parçasına sarılı 2,4 gram ağırlığında uyuşturucu madde buldu.

HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI!

Polis, avukat E.İ.'yi gözaltına alarak hakkında işlem başlattı. Avukat E.İ savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebi ile Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Ev hapsi alan E.İ adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Son dakika: Esenyurt'ta inanılmaz olay! Avukat gözaltındaki müvekkiline uyuşturucu getirdi
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